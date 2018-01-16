宅配休週日 小番茄農叫苦連天

2018-01-16

週五、六發貨量少 週日又停止收送 形同週休三日

〔記者蔡宗勳、楊雅民／綜合報導〕玉女小番茄溫室栽種面積全國最大的嘉義縣，有農友反映，農產品宅配有九成以上利用「黑貓宅急便」，業者之前可能為了因應「一例一休」，排定週日休假不送貨，但小番茄不耐貯藏，使得嘉縣千名小番茄農的運銷受到衝擊，形同週休三日，果農叫苦連天。粗估依現行週日停收送件，一季經濟損失逾兩千萬元。

宅配業︰暫不調整時間

黑貓宅急便母公司統一速達對此表示，公司從去年八月二十八日起調整宅配服務時間，主要是考量員工假日工作難以兼顧工作和家庭，目前暫時不會調整宅配服務時間，但會持續與果農溝通。

嘉義縣太保市長黃榮利指出，小番茄以團購宅配者居多，由於公司行號大多週休二日，所以週五、六的寄貨量很少；如今宅配業者週日停止收送，農友等於週五至週日都不能寄貨，建議業者調整休假日為週六，讓農友只停寄週五、六，減低出貨影響。

青農蔡健中說，宅配業者休週日，農友等於每週一要採收上週五至當天合計四天的量，人力調度捉襟見肘，業者則是週二送貨量倍增，到貨時間往往延誤。

嘉縣玉女小番茄溫室栽種面積約三百公頃，占全國七成，太保市種植一五○公頃、為全國第一；玉女小番茄大多宅配直銷，售價每台斤一二○至二五○元不等，若進入批發市場，每台斤不到一○○元。

嘉義縣精緻農業協會理事長謝俊宏說，黑貓宅急便宅配小番茄是大宗，簽訂有「番茄專案」，每件便宜十元，光是集中到朴子營業所一年的配送就逾一百萬件，週日休假後，農友被迫週休三日，保守估計影響兩成，難怪農友心急如焚。

統一速達指出，水果產區的宅配特性為某一時段、某一區域，宅配需求大增，過去幾個月，台東、彰化等區域的果農也曾反映同樣問題；經過該公司積極溝通，大部份果農皆願接受服務時間調整情況。

果農未適應 將持續溝通

統一速達研判，嘉義的番茄果農是第一次在產季遇到調整後的宅配服務時間，尚未適應，會持續和果農溝通。

至於是否改用輪班方式解決假日宅配需求，或申請適用放寬的七休一行業？該公司指出，會完全遵守勞基法相關規定，是否有其他後續做法因應，內部會再研究。