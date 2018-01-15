槍藏天花板 統促黨員被逮

2018-01-15

〔記者姚岳宏／台北報導〕中華統一促進黨爆發毆打台大學生事件後，檢警追查統促黨國內外金流外，持續掃黑行動、掃蕩黑幫組織之際，警方前天在桃園逮捕竹聯幫古堂堂主、統促黨「元甲黨部」成員蔡冠盟，起出金牛座改造手槍及十五發子彈，辦案人員發現，蔡嫌臉書上有統促黨主席「白狼」張安樂親自證婚的照片，顯示他與白狼關係不錯，警方除依違反槍砲彈藥刀械管制條例將蔡移送外，也將清查他是否有參與先前統促黨發起的滋擾案。

刑事局表示，統促黨總裁「白狼」張安樂是竹聯幫元老級人物，旗下許多黨員多具竹聯幫背景，張安樂雖稱已無從事幫派活動，但據警方情資，發現他仍然介入多個堂口的人事安排，警方正密切調查釐清。

警方接獲線報，中壢地區身兼統促黨員的竹聯幫古堂堂主蔡冠盟擁槍自重，前天前往中壢仁慈路、蔡男住處外埋伏，一路跟車到中壢殯儀館。

見警埋伏圍捕 蔡冠盟供出藏槍

正要去拈香的蔡男得知警方來意，直接就說：「我知道什麼事情，跟我回家拿吧！」隨即帶警回家搜索，蔡男主動說「東西就放在天花板上」，探員打開輕鋼架石棉板，果然發現槍盒內裝有金牛座改造手槍、子彈及紅外線瞄準器。蔡男供稱，槍是二○一三年間一名欠他錢的友人，當作擔保品寄放在他這裡，友人過世後，他不知槍如何處理，一直藏放在天花板，沒使用過。

竹聯幫古堂堂主 白狼為他證婚

五十一歲蔡冠盟，因槍砲罪坐過十多年牢，十年前出獄後經營刺青店，後接任古堂堂主，臉書上還PO有白狼張安樂為他證婚的照片。

蔡嫌向警方說，他只是「陽春」統促黨員，未任黨工黨職。警方認為，蔡冠盟所屬「元甲黨部」，主要活動範圍在桃園市八德區一帶，蔡雖非主委及總幹事，仍是該黨部主要成員。