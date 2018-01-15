出售飛彈涉違法付佣金 空巴判賠台37.6億

2018-01-15

〔編譯劉宜庭、記者羅添斌／綜合報導〕空中巴士集團十三日證實，在一九九二年出售飛彈給台灣的「商業爭端」訴訟案，遭罰一億零四百萬歐元（約三十七億六千萬台幣）。聲明指出，挨罰理由是「飛彈買賣的違約訴訟」，當時軍售台灣的馬特拉防衛公司正在「仔細研究該罰款和評估後續行動」；馬特拉防衛公司已於一九九八年併入空巴集團，導致此案演變成台灣與空巴集團間的訴訟。

我國防部昨天不予評論。但政府官員指出，上述飛彈出售案，指的就是馬特拉集團當年在幻象戰機案當中，出售中程空對空「雲母」飛彈及短程空對空的「魔法」飛彈給台灣，馬特拉集團遭罰，也間接證實這兩項飛彈出售案涉有違法給付佣金，因此遭到重罰。

我向法採購機艦 載明不得付佣

空巴發言人拒絕透露該起訴訟案的具體細節，僅強調「此案為商業爭端，並非貪腐指控」。一九九○年代初，時任法國總統的密特朗，在執政末期曾面臨多項貪腐指控，台法軍售醜聞正是其中一項。法國世界報二○○一年十月指出，法國司法當局調查拉法葉艦案時，查出軍火商汪傳浦存放在瑞士、盧森堡、列支敦士登的款項也包括幻象戰機案的佣金，金額高達二十四億法郎。

我國軍方在九○年代先後向法國採購拉法葉艦和幻象戰機，合約載明這兩大採購案不得有違法支付佣金的情形，否則得要求賠償。台灣在一九九二年間以一千六百億台幣向法方購買六十架「幻象2000-5」戰機、四百八十枚魔法飛彈和九百六十枚雲母飛彈等空對空飛彈。

幻象與飛彈佣金案 共討回119億

幻象戰機採購案包括戰機本身、電子系統、發動機、飛彈等。去年十月，已有三家涉案承包商證實「因一九九二年與台灣的一份合約」在「商業爭端」訴訟案受罰；幻象戰機製造商達梭、航太巨擘泰勒斯、引擎製造商賽峰集團，分別遭罰一．三四億歐元（約四十八．四億台幣）、六千四百萬歐元（約二十三億台幣）、兩千九百萬歐元（約十億五千萬台幣）。

我方相關人士表示，若加上空中巴士集團的裁罰案，這代表幻象戰機佣金案的仲裁案已快到結案的時機，兩者合計討回約一一九億餘元台幣。