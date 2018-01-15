2018-01-15

〔記者林良昇、邱書昱／綜合報導〕二○一八年縣市長選戰熱度逐漸增溫，國民黨也陸續展開縣市長選舉提名作業，預計卅一日中常會會通過第二波提名名單，但不會有六都縣市長人選，六都人選要等到農曆年後，其中最受矚目的雙北兩都，都陷入參選人對黨中央提名機制有意見的「茶壺風暴」。

31日公布第二波提名名單

國民黨組發會主委李哲華表示，新竹市、基隆市現在正進行初選，全民調公布時間皆為一月廿八日，民調公布後，結果就會送到中央提名審核委員會，之後送中常會核備；花東兩縣黨部先前都已提出人選，送中央確認後，也可望和竹市、基市一起在月底的中常會確認，正式提名。

李哲華說，一月卅一日中常會已接近農曆年，當天是農曆年前最後一波提名；其他縣市必須在過完農曆年後，才可能有結果。

六都人選 農曆年後再定

不過，最受矚目的國民黨台北市、新北市長參選人提名佈局，仍屬「牛步」。被黨內視為「強棒」的立委蔣萬安、新北市副市長侯友宜都尚未公開明確表示要參選，到底選不選？外界還是霧裡看花。

有意角逐新北市長的前台北縣長周錫瑋，對黨中央定調的全民調初選有意見，發難要求民調該排綠並進行黨員投票。

已宣布參選台北市長的前立委丁守中昨受訪則強調，他不反對全民調，但要進行公開的電視辯論後再進行，才可看出參選人對都市發展的願景，「全世界都是這樣。」

國民黨主席吳敦義昨天在新北市參加路跑活動時，則被問到蔡英文總統前天到他的故鄉南投輔選，是否覺得較勁意味濃厚？吳表示，選舉要看平常的經營，謹慎有規劃地安排，提名程序也很重要，國民黨的第一波提名人選已經出爐，第二波很快就會安排。