國民黨全國設四萬個小組 七月迎戰

2018-01-15

〔記者施曉光／台北報導〕因應年底九合一選舉，國民黨最近已在全國重新建置編成四萬個地方小組，包括黨魁吳敦義在內的八十多萬名黨員，全部編入每組二、三十人的小組，帶頭的小組長農曆年後將分批接受該黨革命實踐研究院的資訊化訓練，以應付未來組織作戰所需，預定七月後即可全面迎接選戰。

吳敦義去年競選黨主席時曾宣稱要恢復過去全國五萬個地方小組，但這次重新建置後少了一萬個小組。黨內人士解釋，吳當時所提數目，是民國九十六年吳擔任秘書長時的規模，如今由於黨員數變少，且經清查後，有些小組喪失功能性，數目才會銳減五分之一。

黨內人士強調，這次基層小組重建置係以精實與核實為原則，「寧缺勿濫」，但未來會在此基礎上繼續擴編，革命實踐研究院將在各地辦理講習，只要發掘到熱心黨員，就會轉知組發會邀請擔任小組長。

過去國民黨擅長組織戰，除了地方派系樁腳外，數萬個地方小組就是基本的動員系統，這次重編後每個小組人數大約二十至三十人，包括吳敦義在內的所有黨員，都一律納入編組，都會地區以幾個鄰為一組，鄉村地區則以村里為主。

最近黨中央已陸續開始授證的小組長，任務包括聯繫通報黨的活動，扮演為黨宣傳教育功能，宣揚黨的政策理念，選舉時協助發送文宣，並負責動員輔選「責任里（村）」，平時還要幫忙轉達民眾反映給黨籍公職人員。

小組長要具資訊化能力

黨內人士指出，因應時代變化，每位小組長都被要求具有資訊化能力，且四萬個小組都會建置一個LINE群組，因此革實院的教育訓練會教導這些人如何操作。