民進黨採聯合競選 熟面孔拉新面孔

2018-01-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨因應九合一選舉，黨中央已規劃縣市長選舉採「聯合競選」，以民進黨拚連任的執政縣市長，輔選非執政縣市候選人，「熟面孔拉新面孔」，預計分為雙北、桃竹竹、苗中彰投、雲嘉嘉南及花東，搶攻選票。

有別於國民黨建置四萬個地方小組的組織戰動員模式，民進黨則採取「聯合競選」的戰法。黨內人士舉例，桃園市長鄭文燦支持度非常高，新竹市長林智堅也做出口碑，盼兩位明星市長帶動艱困選區新竹縣的選情。不過目前民進黨在下屆新竹縣長人選還不明朗。

中部方面，則由台中市長林佳龍擔任領頭羊，輔選艱困選區苗栗縣、南投縣。南投縣已提名草屯鎮長洪國浩，苗栗縣則人選未定，仍待徵召作業。民進黨主席、總統蔡英文十三日輔選洪國浩時，林佳龍同樣站台助陣。

中部由林佳龍擔任領頭羊

南部方面，則待三月中台南市長、嘉義縣長初選後人選出爐，與雲林縣長李進勇、嘉義市長涂醒哲互相造勢拉抬。

至於戰略重地雙北市，黨內人士指出，由於是否與台北市長柯文哲合作還未定，戰略將待最後拍板。

除了縣市長提名人選互相拉抬，蔡英文也將背負輔選重任，首站就選在國民黨主席吳敦義故鄉南投縣，選戰規格拉高至「兩個主席的對決」。

不過，對民進黨採「聯合競選」策略，也有黨政高層私下吐槽，認為民進黨在二○一八年底地方選舉，已與四年前的超強氣勢有極大落差，部分拚連任的現任綠營市長，支持度並不高，甚至選情不穩，此次選舉複製二○一四年的「聯合競選」模式，效果恐怕有限。