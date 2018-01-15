民進黨，期待成「菊」

2018-01-15

記者邱燕玲／特稿

劉世芳決定退選，民進黨內普遍都覺「鬆了一口氣」，鬆口氣的原因無關高雄市長選舉黨內初選，而是終於為菊姐設立了停損點，畢竟就算是敵對陣營，也不忍菊姐縱橫政壇數十年的成果毀於一旦，大家仍希望菊姐是個值得尊敬的大姐大。也因此，挺劉之後，菊姐的「下一步」，黨內都有所期待。

在此之前，民進黨內談論到台北市、新北市長選舉找不到大咖人選時，曾將陳菊列為選項之一，但當時不論陳菊本人或是其所屬的新潮流系，都明確表示「不可能」，以其年紀、體力為由，回絕了投入雙北市長選戰的可能性。

不過，當劉世芳退出高雄市長初選後，這樣的局勢開始有了些微變化，一方面是雙北市長人選始終沒有新進度，一方面是菊姐在高雄受傷後，民進黨內不分派系希望她能重新站起來，再度回到那個溫暖、照顧眾人的菊姐形象。

在台北市與新北市之間，菊姐參與新北市的可能性又比台北市大。其一當然是北市難度較高，且仍有柯文哲在，選舉情勢複雜許多；其二是以陳菊的知名度，在新北市足以與藍營侯友宜抗衡，甚至超越侯；不論如何，菊姐牌一打出，至少不是如目前藍營一面倒的局勢。

當然，新潮流也會做出最好的盤算。高雄市長原本是新系地盤，如今即將定於陳其邁一尊，不久後新系必會與陳商談、盤點。但這畢竟不再是自己地盤，最好的方式還是親自拿下一個縣市，尤其黨內殷殷期盼收復新北，若能為黨征戰，帶領基層氣勢，甚至連帶帶動北市議員選舉，除某派系外，相信多數都樂於菊姐揮軍北上。

民進黨期待陳菊，也期待成局。