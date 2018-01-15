劉世芳退選 菊北征可能性大增？

2018-01-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委劉世芳上週宣布退出高雄市長選舉黨內初選後，原本力挺劉的高雄市長陳菊，未來政治動向引發外界關注。黨內期待陳菊揮軍北上征戰雙北市長的勸進聲再度浮上檯面，甚至認為陳菊參選新北市長可能性大增，希望借重陳菊的強大戰力，為民進黨搶下北台灣重要的執政灘頭堡，延續未來中央與地方的執政優勢。

黨內盼能搶下北台灣灘頭堡

民進黨選對會成員指出，陳菊當然是大家公認「很強的強棒」，對上國民黨目前可能的雙北市長人選，實力當然沒問題，但是否參選要看陳菊個人意願，現在「袂害伊（別害她）」。

一名高雄新系立委則認為，陳菊選雙北市長「不太可能」，陳菊從年輕就打拚到現在，未來還可以替台灣做很多事，「不一定得事事都站到第一線」。新系立委也指出，陳菊的聲望很高，選雙北市長卻不一定是最好，陳菊已在高雄做了十二年的市長，若又要北上選直轄市長，對年輕世代而言，「是否非她不可？」

民進黨在台北市、新北市兩都市長，都尚未確定人選。民進黨在台北市是否繼續禮讓現任市長柯文哲的問題還是未定之天，新北市則有多位有意參選者，目前已在積極備戰。

菊輩分高 黨內不敢輕言力勸

去年底，民進黨內就有聲音盼拱陳菊選雙北市長，陳菊當時回覆「絕無此事」。然而，劉世芳退選後，黨內也認為，陳菊因捲入高雄市長初選紛爭而損及形象，政治生命若結束於「挺芳」過於可惜，若陳菊願為黨征戰雙北，論陳菊的分量和聲望，也能發揮領頭羊的作用，但黨內不敢輕言力勸，認為應尊重她個人的決定。