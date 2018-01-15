綠營新北無大咖 地方建議徵召院長級天王

2018-01-15

力拱「老縣長」蘇貞昌再戰江湖 發揮母雞帶小雞效益

〔記者何玉華／新北報導〕今年底的新北市長選舉，相較於國民黨籍的新北市副市長侯友宜民調支持度居高不下，民進黨已表態的參選人聲勢卻不見拉抬，令綠營支持者感到焦慮。民進黨新北市黨部執委會日前決議，建請黨中央徵召「具知名度且有院長資歷者」參選新北市長。

按照上述條件，新北市綠營「期待」的新北市長戰將，包括行政院長賴清德或前行政院長蘇貞昌、游錫堃，而蘇貞昌等人是否願意再披戰袍，投入新北市長選舉，也成為藍綠陣營關注焦點。

由於新北市黨部主要幹部多為昔日游錫堃團隊的成員，因此被解讀為「幫游錫堃量身打造」，但因蘇貞昌、賴清德兩人也符合條件，都符合各派系的利益，因此獲得市黨部執委會無異議通過。

民進黨目前表態參選下屆新北市長者，包括立委吳秉叡、羅致政及台北市副市長陳景峻等人，但三人的民調支持度都落後國民黨可能對手侯友宜，讓綠營支持者非常憂心。

據了解，雖然「老縣長」蘇貞昌及游錫堃的參選意願不高，但新潮流系統仍力拱蘇貞昌再戰，游錫堃的團隊及支持者也不放棄；市黨部執委會開會時，曾任游錫堃特助的執行長李建興在會中臨時提案，建請黨中央徵召「具知名度且有院長資歷者」參選新北市長，被解讀是為游錫堃量身打造。

但李建興強調，這不是任何個人可主導的決議，而是執評委、黨部選對會及各選區議員的共識決，更不可能是為特定人量身訂作。

蘇貞昌昔日在台北縣的政績斐然，綠營對「老縣長再戰江湖」頗有期待，新潮流系的新北市議會副議長陳文治就說，賴清德雖然呼聲高，但現階段應以國政為重，參選可能性低，蘇貞昌的戰力最強，若能夠為黨再做奉獻、重出江湖，有強壯的母雞，對議員的選情也會加分，他樂見蘇貞昌參選。

親蘇人士：蘇沒有意願也不會參選

但親近蘇貞昌的市議員陳永福、張瑞山表示，蘇多次表態力挺吳秉叡，沒有意願也不會參選，大選是政黨對決，相信吳秉叡被提名後，絕對有機會一搏。

對於市黨部執委會的決議，吳秉叡則說，市長的提名權不在市黨部，他不清楚市黨部以什麼統計，目前仍按照既定計畫勤跑行程；羅致政低調表示，尊重市黨部，中央會有全盤考量。