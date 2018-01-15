嚐到甜頭 油國續減產呼聲起

2018-01-15

〔編譯盧永山／綜合報導〕近來國際油價已逼近每桶七十美元，讓部分產油國興起終止減產協議的念頭，引來阿拉伯聯合大公國、卡達和阿曼同聲反對，伊拉克也呼籲石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國堅守去年十一月的共識，讓減產協議延長至今年底。

伊拉克石油部長盧艾比（Jabbar al-Luaibi）在阿布達比舉行的會議上表示：「OPEC和其他產油國的減產協議，已促使石油市場穩定。現在有些消息說，既然油市的需求暢旺，油價已經走高，可以來討論終止減產協議了。這是錯誤的看法，我們不同意這個看法。」

布蘭特原油期貨價格上週四一度漲至每桶七十．○五美元，上週五收在六十九．八七美元，為二○一四年十二月以來最高收盤價。受到OPEC和俄羅斯等產油國減產，降低供應過剩問題的影響，油價近年來持續走高。

盧艾比指出：「我們希望油價上漲動能延續至今年，這個減產協議應該繼續下去，油市現在正在穩定之中，但尚未完全穩定。」

參與同場會議的阿拉伯聯合大公國石油部長馬若埃（Suhail al Marouei）坦承，上週油價漲至三年多來最高，但強調產油國必須著眼於油價長期、每季的變化。他說：「我們不要因為油價漲到快七十美元了，就要開會。」

維持減產是OPEC的共識，但一些成員國擔心，油價上漲可能刺激美國頁岩油業者恢復產能，搶占市占率。儘管美國上週原油生產下滑，但美國能源資訊署預估，最快下個月美國每日原油產能就會超過一千萬桶。