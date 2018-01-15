風電新產業翻轉低薪 免費赴歐見習

2018-01-15

CIP台灣執行長侯奕愷︰已啟動「維護運轉學徒制」人才訓練計畫

記者黃佩君／專訪

二○二五年台灣將開發5.5GW離岸風場，透過新產業引入，未來將創造上萬高薪就業機會。本報專訪風場開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣執行長侯奕愷（Jesper Krarup Holst），他表示已與彰化建國科大啟動「維護運轉學徒制」人才訓練計畫，合格學生將可在CIP風場運維團隊任職，其他學生亦足以在各離岸風電、海事開發商的公司任職，「可以保證薪資是非常具吸引力的」；而表現特別傑出者，CIP也將支持赴歐訓練，不僅完全負擔費用，十八個月的學徒實習中，將全程給薪。

CIP目前在台灣申設包括彰化外海27、西島等風場，總裝置容量超過900MW，也與中鋼及三菱合作開發中鋼的二十九號風場，整體預計對台投資二千億元以上。侯奕愷表示，除了對台灣本土企業、風場的投資開發，整體投資還有一個很重要的環節，就是對台灣風電產業的人才培育。

目前CIP已逐步實施相關投資及訓練計畫。侯奕愷說，今年八月前將展開實習生計畫，全台海選前十名大學或研究所畢業生，安排在公司各個部門輪調並實習兩年，合格者將獲得正職。此外，CIP在彰化縣政府牽線下，也與在地的建國科大設置離岸風電學程，透過三十六個月的課程與實習，這些學生將獲得可在離岸風電產業工作的知識，能在任何風電開發商或相關海事工程、電機等產業工作。

實習給薪 聘用薪資保證優渥

侯奕愷也說，未來會選擇其中表現傑出者，赴歐洲進行四個月的實習計畫，CIP將負擔全部費用，並於十八個月的實習中全程給薪、配發筆電及各式裝備，其中符合資格者，將受CIP聘用。他並預告，雖目前尚未確定薪資，但「可保證是非常具有吸引力的」；且台灣風電人才的出路，不會僅限於台灣，而是能在全亞洲獲得工作機會。

他指出，目前台灣是亞洲離岸風電啟動較早、較有優勢者，之後會有更多風場在日本、南韓、中國設立，未來會有更多不分國界的工作機會；台灣目前在開發與人才上拔得頭籌，有機會發展成亞洲離岸風電的樞紐，未來無論是一般民眾或企業，都有機會為台灣以外的離岸風電市場提供服務。

侯奕愷說，以開發商而言，也能感受到台灣發展離岸風電的決心。他說，一年半前，政府所設置的離岸風電目標是3GW；而目前改為3GW適用遴選、增加了2.5GW競標制，可說整體容量增加近一倍。台灣政府看到好的開發計畫，就能因應產生好的想法，放寬限制，是投資者樂見的。

而對外界曾疑慮台灣離岸風電遴選制度多次改變，讓開發商難以調適，侯奕愷則說，規範多半著重在建造能力、財務與本土化能力，雖有部分改變，但從很多方面來看，仍非常相似，並非通盤變化，仍有一定的穩定性，他認為兼具經驗與財務實力的開發商，在與政府密切溝通後，應該都能跟上這個過程。

不過他也提醒，希望遴選制度仍要選出真正願意本土化、與台廠一起規劃風場開發進程的開發商。侯奕愷說，他建議政府在對開發商進行本土化查核時，能夠規範開發商須提出「有條件的契約」（conditional contract），而非僅是備忘錄、投資或合作意向書等，如此一來政府就能確認本土化確實能實現。他也強調，相信有能力及經驗的開發商，根據這樣的規範，依舊能達到要求，展現真正本土化的決心。