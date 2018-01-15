離岸風電遴選辦法今出爐 本土化分段上路

2018-01-15

2023年後併網者

須對風電零組件本土化做出承諾

〔記者黃佩君／台北報導〕攸關台灣3GW（三○○萬瓩）風場分配的離岸風電遴選辦法，今將正式出爐。經濟部表示，辦法主要根據去年底與廠商溝通的技術能力佔六十％、財務能力佔四十％規範，但在本土化承諾部分，則給予廠商更多準備時間，目前將採分階段進行。二○二二年前（含）風場併網者，須於今年提出承諾；而二○二三年後者，則於二○一九年提出；此外，根據台灣風機產業成熟度，二○二三年後併網者，須對風機零組件本土化做出承諾。

離岸風電遴選辦法歷經三個多月溝通，開發商之間也各表示不同意見，整合後，今將底定，經濟部長沈榮津更將親自出面說明，凸顯政府對離岸風電的重視。經濟部表示，去年底已召集各離岸風電開發商進行最後一次溝通，之後又分別與各開發商針對本土化時程及項目再次溝通，目前各開發商均表示大致認同，因此正式宣布辦法。

辦法內涵仍維持技術能力佔六十％、財務能力佔四十％，且需在申請電業籌設許可前，先提出本土化相關規劃及保證，亦即開發商須提供台灣供應商的「承攬條件性合約」。而若未盡力達到本土化承諾，也會維持懲罰機制，即未來會扣減躉購電價，或是每月處罰履約保證金的三％；三個月內再不合格者，就解約由備取順位廠商頂替。

不過為使開發商提出確實可行的本土化承諾，經濟部也表示，本次略微修改時程，給予開發商較多準備時間。在二○二二年前（含）完成併網的風場廠商，須於二○一八年提出本土化承諾；而二○二三年後者，則於二○一九年提出承諾。根據能源局規劃，二○二五年前的5.5GW風場容量，將分配0.5GW給二○二○年前可併聯者，此外到二○二五年前遴選出3GW，剩餘容量採競標。

而不同時間併網的開發商，也會依照台灣風電產業成熟程度，規範不同的本土化要求；若於二○二三年後併網者，就需承諾風機零組件本土化，而非僅是鋼構、機電等部分。

根據規劃，在二○二一年前併網者，僅需承諾塔架、水下基礎、電力設施、海事工程及船舶本土化；二○二三年前併網者，需額外承諾輪轂鑄件、鼻錐罩、變壓器、電纜線、機艙組裝等本土化；二○二四年前併網者，需再額外承諾葉片、機艙罩、齒輪箱等。

官員表示，相關本土化考核，將由該項產品關鍵製程技術建立的時間，以及合約中產品供貨的時間、數量來認定；例如風機的機艙組裝，就會從「全機組裝線」技術建置時程等來認定，除可保證廠商的確投入本土化，也可明確顯示是否幫助本土廠商獲得國產化關鍵技術與能量。