學童彩繪獅頭 3895個都不同

2018-01-14

〔記者邱灝唐／台南報導〕從宋江陣演變而來的金獅陣有著凝聚鄰里守衛社區的意義，獅頭更是其中獨特的傳統工藝。為了傳承這份無形文化資產，台南市的國小校長聯合舉辦彩繪獅頭比賽，昨日更將三八九五個作品放置在文物館中收藏，場面壯觀。麻豆區港尾國小校長黃寶東表示，孩子的創意在近四千個獅頭中一覽無遺，每一個都有自身的想法和理念，無一重複。

看著牆上密密麻麻的獅頭，黃寶東笑著說，他花了三個晚上才把全部作品或釘或黏在牆壁上，連閉著眼睛還是能「看見」獅頭，但這些作品凝聚孩子們的創意，有的化身劍獅、貓頭鷹，有的使用彩帶細繩，各自賦予獅頭不同的面貌與精神，在在顯示孩子們最天馬行空的想像，跳脫傳統。不過，黃寶東也曾擔心這樣的創舉，會引來地方反彈和廟方的不諒解，因此，特地在南興里興安宮擲筊請示神尊並獲允筊，「神明點頭了。」

對於獅頭彩繪的比賽，來自東區大同國小的曾圳欽說，傳統的獅頭看起來就很厲害，但還是想創造出自己的作品，並且在過程中研究獅頭的外貌，「其實蠻好玩的」，不如想像中枯燥，而且對於獅頭和金獅陣都更為了解。

近四千個獅頭存放一度成為棘手難題，興安宮為此在廟旁斥資近千萬購地蓋文物館，妥善收藏，並且與台灣歷史博物館合作，讓文物能不定期下鄉參展；主委黃登圍表示，除了強化地方的藝術涵養，更希望地方傳統技藝與科儀能以新的面貌走入社會，破除宮廟文化汙名化。