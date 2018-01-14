美中貿易戰 中國恐拿美企開刀

2018-01-14

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易戰山雨欲來！華府本月將公布對中國貿易的多項調查結果，除美國商務部已完成進口鋼鐵調查，還包括美國貿易代表署（USTR）對中國涉侵犯美企智慧財產權的「三○一調查」、中國太陽能板涉傾銷調查，並考慮限制中國企業在敏感領域的投資。相對地，北京可能拿在中國的美國企業開刀、限制投資，採取報復蘋果、波音、美國大豆進口等措施。

中國去年對美貿易順差擴大，中國海關統計，去年中國對美貿易順差創新高，較前年大增二五○億美元、至二七五八億美元。美國總統川普競選時曾嚴批中國是「掠奪者」、嗆課四十五％關稅，他近日更聲稱，若非在北韓核武議題上需要中國協助，原本希望以更嚴厲措施糾正美中貿易失衡。

華府將公布對中多項調查

美國商務部已完成對外國鋼品是否威脅國家安全的「二三二調查」，並向川普提交調查報告，但未透露調查結果，川普將有九十天時間決定是否採取行動；白宮副發言人華特斯表示，川普將在適當的時機宣布決定。若美國商務部認定中國進口鋼品和鋁品造成國安威脅，川普有權採取限制進口措施，包括提高關稅、進口配額等。

另，美國USTR對中國要求技術轉讓、涉侵犯智慧財產權與商業秘密的三○一調查，預計本月公布。美國貿易法三○一條款規定，USTR可先尋求與外國政府協商、採取貿易補償或消除貿易壁壘；若問題未解，可課徵額外關稅、費用和進口限制等措施。

北京可能報復蘋果、波音

至於美國對中國進口太陽能板涉及低價傾銷的「二○一調查」，去年十一月已由美國國際貿易委員會裁定確實造成美國產業「嚴重損害」，建議課徵關稅，華府預期本月對關稅作出最終裁定。

此外，今年以來，已有兩起中企在美國擴大投資案擱淺，凸顯美國有意限制中國投資敏感產業。阿里巴巴旗下螞蟻金服收購美國速匯金（MoneyGram），因國安疑慮被美國外來投資委員會（CFIUS）否決；有解放軍背景的中國手機大廠華為欲和美國電信商AT&T合作，在美的擴張計畫也受阻。

對於美國一連串貿易行動，《紐約時報》專欄作家貝德爾（Christopher Beddor）指出，北京可以鼓動消費者抵制、突擊檢查、拒發許可證等，壓縮美企經營空間。美國普林斯頓大學國際關係教授范亞倫（Aaron Friedberg）則表示，中國雖可讓美企處境更艱困或告上世貿組織（WTO），但中國更依賴對美貿易，貿易戰可能導致美中兩敗俱傷。