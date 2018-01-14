廢校活化 235校舍變身

2018-01-14

全國265中小學閒置

〔記者林曉雲／台北報導〕受少子化衝擊，全國中小學共有二百六十五間學校被廢棄或閒置，依教育部最新統計，已有二百卅五校完成「大變身」，比率高達八成九。本報追蹤，這些閒置校舍分別改造成老人日照中心、飛行訓練學校、職業訓練場等，創新構想讓育人的校舍不僅重獲新生，比起以前更具生命力。

根據教育部統計，廢棄校舍改作社區集會場所和一般辦公處所共八十八校、占比卅七％，土地歸還或拆除亦高達五十九校、占比廿五％，實驗教育僅三校和幼兒園僅二校、各占比一％，尚未完成活化列管有卅校。

嘉縣活化44校最多

在全國廿二個縣市中，以嘉義縣閒置四十八校、已活化四十四校最多；其次為屏東縣總閒置卅二校、已活化廿七校；高雄市總閒置廿九校，活化廿六校再次之；只有新竹市、嘉義市、金門縣及馬祖無停辦或遷校案例。

活化類別包括變身為幼兒園、社會教育、實驗教育、社會福利、辦公處所、觀光休閒運動設施、社區集會場所、藝文展演場所及土地歸還或拆除，比較特別的如台東縣鹿野鄉永安國小永隆分校變身為「熱氣球飛行訓練學校」、澎湖縣西嶼鄉小門國小變身為澎湖西嶼社會福利館老人日照中心等。

教育部國教署長邱乾國表示，這些校舍是政府原先投入的資源，因此要求地方政府在規劃裁併廢校的同時，須一併提出活化再利用的規劃。

曾擔任屏東縣教育處長、台中市教育局長的中山大學教授顏慶祥表示，善用閒置校舍可造福很多人，屏東安置中輟生及偏差行為學生的中途學校「飛夢林學園」即為一例，另可規劃為創客學園或跨領域科技整合的基地，地方政府亦可發展出自己的特色教育，如大自然探索教育園區或原民文化遊學園區等。

全家盟：避免圖利

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱表示，活化應以公共使用為原則，有傳言地方政府擬把閒置校地賣給民間，應注意避免圖利某些特定團體，過程須公開透明。他呼籲政府速訂定專法，確保公資源被善用。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則提醒，土地歸還或拆除是把文教資源「賣掉」，教育部竟也列入活化再利用的業績，有灌水之嫌。學校是社區意識集結和文化傳承中心，回歸社區使用是好事，占比應再提高。