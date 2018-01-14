高雄甲仙中興國小 九天打造藝能家園

2018-01-14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「孩子臉上的戾氣都不見了！」三年前，高市教育局把廢棄的甲仙區中興國小修繕做為中輟生的課餘家園，委託九天民俗技藝團進駐成立「九天藝能家園」，將中輟生帶到家園裡，讓孩子遠離原本的生活圈，來到甲仙展開新生活。這群孩子或許課業成績不盡理想，但至少都能習得一技之長，去年十月還赴日演出，人生可以有不一樣的選擇。

做為中輟生的課餘家園

負責九天藝能家園的儲備校長利文鳳表示，目前家園裡有八名國中學生，年紀最大的國三、最小的是國一，他們以不轉戶籍、不轉學籍方式安排於就近國中就讀；平日輔導老師接送至學校就學，課後與例假日由藝能家園安排課程，包括武術基本功與傳統技藝課程，還有表演藝術、視覺藝術、藝術欣賞、名人講座、生涯探索與課業輔導、生活輔導等。

這些孩子有些是八八風災的受災戶、有些缺乏家庭系統，儘管訓練過程漫長艱辛，甚至扛揹三太子神偶徒步環島，但因為努力和能力逐漸被肯定，重拾信心。

從表演舞台找到信心

利文鳳指出，這群孩子從不情願、蹺課與不假離營等，漸漸從表演舞台找到信心，也願意服從團體生活紀律，最早一批進入家園的孩子，已經有人從國中畢業後，前往台中加入九天民俗技藝團，也有人繼續升學或就業。