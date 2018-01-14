台東永安永隆分校 籌熱氣球飛行學校

2018-01-14

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣鹿野鄉永安國小永隆分校因學生至本校合班上課後，民國九十八年起閒置，隨著台東縣政府推出熱氣球活動，反應熱烈，為讓熱氣球深耕台灣，朝產業化方向邁進，在永隆分校籌設全國第一所熱氣球飛行學校，也積極向民航局申請成為台灣唯一的熱氣球訓練學校。

台東縣政府從一○一年起舉辦台灣熱氣球嘉年華活動，成功帶動台東觀光產業，縣府有意讓熱氣球深耕鹿野鄉，不僅培訓國內熱氣球飛行員、台東縱谷成為國內唯一可以熱氣球飛行的空域，隔年也著手籌設熱氣球飛行學校。

縣府觀光旅遊處觀光企劃科長李志鵬表示，活化公有閒置空間是飛行學校選址的首選，佔地一．八公頃的永隆分校，恰巧位於台東縱谷台九線省道旁，離熱氣球活動主場地又近，極具發展為熱氣球展示、觀摩、體驗與教學的啟蒙基地，一○四年七月完工，目前委由天際航空公司管理。

展示觀摩 體驗與教學基地

走進熱氣球飛行學校，原有操場是熱氣球展球場地，許多教學體驗活動都在此進行，舊有教室被區分成放置熱氣球的倉庫（上圖，記者王秀亭攝）、檢修維修廠及團體簡報室，廚房建物也被改裝為飛行前教育教室及餐廳，新建的是被熱氣球飛行員稱為白色薄殼的半室內空間。

天際航空公司航務處長邱盛富說，這裡是最佳的熱氣球展示場域，學生們可看到起球、展球及繫留體驗，還能走進熱氣球裡，飛行學校也是國內唯一熱氣球維修廠、地勤人員訓練中心，亞洲熱氣球訓練學校也在申請中。