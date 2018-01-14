擴大效益 高市4年活化398間教室

投入銀髮照護、公幼托育及多元學習 去年獲獎
〔記者林宜樟、黃旭磊、羅欣貞／綜合報導〕高雄市從一○二年度到一○六年度總計活化三九八間教室，分別投入銀髮照護、公幼托育及多元學習，去年六月獲行政院政府服務品質「服務規劃機關」類獎，為政府活化機關最高榮譽。而嘉義縣列管閒置校區四十八所，已活化四十四所校區，大多作為社區活動中心、社區發展協會使用，進度最為積極。
嘉縣列管48校已活用44所 最積極
嘉義縣府教育處長王建龍昨說，活化閒置校舍方式多樣化，也著重學習，如六腳蒜南校區做為品格英語學院、竹崎文光校區開辦國際英語村。也有十八所校區交鄉鎮市公所，做為社區活動中心、村里辦公處或清潔隊部等；中山石哢校區做童軍營區，朴子新庄校區作為農業處苗圃。
國際英語村、阿里山服務區 多樣化
較特殊則有下楫鰲鼓校區、龍山仁光校區、香林舊校區撥用給林務局。目前下楫鰲鼓校區已轉型為東石自然生態展示館，讓民眾了解濕地、候鳥生態，成為兼具生態、教育及觀光場所；香林舊校區位於知名景點阿里山森林遊樂區，現為阿里山香林服務區，遊客使用率高。
王建龍說，待活化的四所校區，太平龍眼校區已規劃為太平旅客服務中心；龍山金獅校區做為生態教育園區；義竹埤前校區做為長照中心；六腳新生校區則由震陽基金會認養規劃樂齡教育中心。
高市教育局長范巽綠表示，少子女化導致校園空間閒置，因此將空間整合成九大類，包括銀髮照護、公幼托育、社會企業、社會福利、青年創業、遊學實驗、樂齡學習、藝文展演與其他，讓公共資產效益極大化。
校園閒置 高雄整合空間分9大類
去年起，大同醫院旁大同國小校舍開辦日照中心、大同福樂學堂，鳳西國中舊合作社活化為實物銀行—幸福分享中心，配合政府新南向政策，於大寮國中閒置校舍成立大寮國際學園。鳳山早療中心也使用忠孝國小閒置空間，修建新早療中心。
屏東32校剩5校待活化 可當露營區
屏東縣卅二校，已經活化廿七校。屏東縣政府教育處國教科表示，待活化的五校中，有四校均確定用途，潮州鎮潮東國小崙川分班已交社會處管理，由屏東縣啟智協進會進駐，規劃為露營區及社福據點；瑪家鄉佳義國小涼山分校早已讓部落的國幼班進駐，枋寮高中正成分班將開闢為屏東縣探索教育基地，南州鄉溪北國小壽元分班則讓民間團體進駐，推廣多元文化。