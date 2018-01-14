陳業鑫︰未補休的加班費 不再被沒收

2018-01-14

〔記者曾韋禎／台北報導〕勞基法修正案三讀，加班換補休入法，但遭質疑折換補休與工資的標準不同。台北市前勞動局長、現為執業律師的陳業鑫指出，實務上，加班換補休多依工時一比一折算，勞動部函釋也不認為違法，現在入法是讓勞工多一種選擇，反而增加勞工的權益。

現行休息日加班費率，前兩小時多給一又三分之一、第三小時起多給一又三分之二。這次修法明定，可依勞工意願並經雇主同意而選擇補休者，按工作時數計算補休時數；若在補休期限內或離職前未補休完畢，雇主應加乘發給工資。由於加班換補休為一比一，未按加班費加乘計算，引發部分學者與勞團批評。

陳業鑫解釋，加班工資加乘為法律明定，但若換成補休時數，實務上多是一比一折算，因為這是私法的契約關係，且「勞基法」明定，「雇主與勞工所訂勞動條件，不得低於本法所定之最低標準」，所以通常都是加班多久就補休多久。

加班換補休入法 增加勞工選擇權

他說，不論平日加班或休息日加班，勞動部都以函釋確認此一標準；這次修法，比起函釋更進一步保障勞工權益，除了補休的選擇權由勞工發動，更確保未補休的加班費不會被雇主沒收。

他表示，勞工可選擇領加班費或補休，才是權利；若強制不能補休，反而與降低工時目標相違，且是加給勞工義務。因此，這樣的修法並非修惡。

陳業鑫認為，政府對市場行為最好不要介入太多，原則上不管，出現例外、太惡質的行為才要介入；若政府過度介入，會讓市場機制失靈，形成強者愈強、弱者愈弱的局面，對勞工並非好事。