南韓漲最低工資 逾四成企業想裁員

2018-01-14

小商家吃不消 紛引進自助服務設備取代人力

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕韓聯社報導，南韓今年元旦起大幅調漲最低工資，時薪調漲十六％至七五三○韓元（約二一○台幣），小商家吃不消，開始以裁員和自助服務設備因應；韓國經營者總協會（ＫＥＦ）調查，超過四成企業計畫裁員，約兩成考慮漲價，另有近兩成考慮擴大自動化或無人支付系統。

報導指出，南韓這波最低工資調漲為二○○○年以來最大漲幅，已引發來自中小企業、家庭自營商店的強烈反彈，由於無法負擔更多的人事成本，愈來愈多小商家引進自助服務設備，自動化服務加速蔓延，也導致就業機會流失。

三十八歲的李賢敏（音譯）是首爾主打辣牛肉湯的Yookdaejang連鎖餐廳老闆，上月先裝了一台自助服務機，並辭退兩名兼任計時人員，「勞工成本增加，我們沒有選擇，只能用自助服務機代替出納人員；年長顧客對這個系統仍不習慣，但大部分年輕顧客容易上手」。

速食餐廳擴大採用自助點餐機

南韓一些經營速食和便利商店的大企業，逐漸擴大採用觸控螢幕的自助點餐機，或在首爾都會區推出無人店面。例如，漢堡王在南韓約三分之一店面引進自助點餐機；零售鉅子新世界百貨集團經營的Emart24超商通路，有五家無人店面，將視顧客反應增加無人商店。

韓國經營者總協會針對員工數不到三百人的一八六家企業調查顯示，由於人力成本竄升，十九．五％正考慮擴大自動化或採用無人支付系統，二十一．四％考慮提高產品或服務價格，四十二．七％計畫裁員。

人力資源專家分析，提高最低薪資是政府應追尋的理想政策，但重點在最低薪資水準及調薪速度。南韓社會設計研究院（Social Design Institute）負責人金大鎬（音譯）表示，「政府須將重心擺在建立更強韌的社會安全網，包括失業補助，否則中小企業將被迫裁員，或把生產線移到國外」。

學者︰將傷害更多弱勢勞工

報導指出，文在寅政府目標在於，迄二○二二年的五年任內，把最低工資提高至時薪一萬韓元（約二七九台幣），該承諾雖受到低技能勞工廣泛好評，但自動化終將取代這些工作。金大鎬則警告，調高最低薪資現在看似對低技能勞工有利，但最終恐將傷害更多弱勢勞工。