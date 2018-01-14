勞動部盯過勞 找量販業喝咖啡

2018-01-14

勞基修法後第一波 年前可能24小時營業 要求業者排班勿觸法

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞基法修正案三讀，將於三月一日上路，勞動部週二將邀大型量販業者開會喝咖啡，要求業者排班不宜零碎化、輪班間隔不宜過短、且不能排出「三十天上班三三六小時」的班表，避免造成勞工過勞。

盤點排班三大問題

勞動部週二將邀家樂福、大潤發、好市多、愛買等大型量販業者開會，要求業者排班不宜太過零碎化，輪班間隔也不宜太短，以免影響勞工休息，且不能排出「三十天上班三三六小時」的班表，也要注意打工族多段式排班（如八時上班到十時、十二時到十四時、十五時到十九時），避免發生糾紛。

另外，勞基法修正後，包括輪班間隔縮減、加班工時提高等，都要經過工會或勞資會議同意；勞動部表示，找業者來是要讓他們了解工會與勞資會議規範，便於勞基法修正案順利上路。

勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，保障勞工權益、預防過勞，本來就有很多種策略，包括勞檢、座談會等。勞基法新制上路前後，首波先找量販業者開會，接著還有第二波、第三波。

勞檢鎖定七休一與輪班

鄒子廉表示，這次開會不完全是因為修法，同時考慮到過年前民眾集中消費，量販業可能會二十四小時銷售，為避免業者觸法，所以先找量販業者喝咖啡。

除了找量販業者喝咖啡外，鄒子廉表示，新法生效後，勞檢沒有空窗期，職安署也在盤點今年勞檢計畫，原則上先鎖定七休一與輪班間隔，若還未獲得主管機關核可特殊例外情況，將透過勞檢確認業者確實做到輪班間隔至少十一小時。

不過，去年「一例一休」上路，全年勞檢三萬九六六五場次，較前年銳減四成；加上去年鎖定高風險行業，因此違規率不降反升。

鄒子廉說明，去年上半年是「一例一休」宣導與輔導期，因此勞檢量銳減；但這次新法沒有空窗期，三月一日上路前將進行宣導、輔導，讓企業了解法規內容，三月後會以勞檢為主，但宣導、輔導也會適時提供協助。