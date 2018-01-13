電暖器著火 藝人康龍3代5傷

2018-01-13

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕寒流來襲，民眾使用電暖器千萬要注意安全！資深藝人康龍（本名鄭啟鎮）位於新北市三重區的三樓公寓昨發生火警，康龍與妻子、媳婦、三歲與五個月大孫子一家三代五人，加上謝姓鄰居共六人，分受嗆灼等傷送醫，其中康龍妻子萬里鳳全身六十％灼傷嚴重，一度命危現於加護病房觀察；警消初步調查，起火原因疑與電暖器使用不慎有關。

康龍妻一度命危 1鄰居遭波及

新北市消防局昨天上午六時獲報車頭路街、近力行路口一棟公寓三樓起火，住三樓的六十四歲康龍，第一時間帶著三歲大孫子逃至一樓，消防人車趕到時，滿臉熏黑的他正打算衝回火場救妻，被警、消攔阻。康龍臉部、雙手有一到二度燒燙傷，送醫進行預防性插管，三歲孫的額頭和中指也有燒燙傷。

住在對面四樓的謝姓鄰居則遭上竄濃煙波及，受輕微嗆傷，火勢還往上竄燒五樓，康龍媳婦鄭阿碧與剛出生五個月的小孫子住五樓，被進入火場搜尋的消防員救出，鄭阿碧嗆傷昏迷，懷中五個月男嬰意識清醒；五十六歲萬里鳳被救出時已無生命徵象，經送三總搶救恢復呼吸心跳，仍在加護病房觀察。

康龍告訴警方，起火時看到放在臥室的電暖器疑發生電線走火燃燒，他一邊呼喚妻子大叫「火燒厝，快逃！」同時抱起三歲大孫子衝出屋外下樓，但妻子沒下樓，研判上樓叫媳婦和小孫子。警、消詢問屋內還有誰時，康龍哭稱：「阮某沒出來！」神情焦急，緊張到連警員問他身分證字號還誤報成手機號碼，直到確認妻子被救出才稍稍安下心，由救護人員送醫。

康龍臉熏黑：看到電暖器燃燒

新北消防局表示，起火臥房為木造隔間，房內有不少易燃物，滅火後勘查現場，因嚴重燒毀，難以辨識屋內是否擺放電暖器。

鄰居說，康龍與鄰居相處融洽，兒子在外打拚，不常在家，平日由女兒、媳婦侍奉兩老，媳婦對公婆很好，一家人感情融洽。鄰居們得知康龍家遭受火劫，紛紛祝禱，希望一家渡過難關。