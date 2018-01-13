中國網路監控 全民「透明」

2018-01-13

設蘋果海外ID者 資料可能喪失

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕記得歐威爾《一九八四》小說中「老大哥」無所不在的監控嗎？還是電影《全民公敵》裡個人隱私被國家濫權侵犯的情景？中國正透過已實施的「網絡（路）安全法」，展開全民監控行動，部分使用蘋果產品的中國用戶已被警告，藉設立海外Apple ID來迴避該法，可能冒著喪失資料的風險。

中國三大科技鉅子阿里巴巴旗下螞蟻金服（支付寶）、百度網訊、北京字節跳動（今日頭條），週五遭中國工信部信息通信管理局約談，被控涉及個資保護問題。該監管機構指責三公司在個資收集使用、使用目的告知方面，不符網絡安全法，要求立即進行整頓改革。

中國的網絡安全法允許政府以公共安全的名義廣泛獲取個人數據，以利監控。近年來，包括百度、阿里、騰訊等逾卅五家中國科技公司已悄悄組建中共黨委，以確保取得數據發展方向未偏離「黨」的目標。接著，北京矛頭轉向海外科技公司。

蘋果公司近日宣布，配合中國網路新法要求，二月廿八日起中國iCloud服務將轉由合作的雲上貴州大資料產業發展公司負責，即iPhone手機和iPad平板用戶的個人線上資訊，包含私人訊息、照片等，都將被轉移到中國境內儲存。雲上貴州為中國國企，由貴州省大資料發展管理局出資、貴州省國有企業監事會監管。

中國網絡安全法去年六月上路，要求海外企業在中國蒐集的個資、數據都必須存放在境內伺服器，並經過安全檢查。蘋果在去年七月與貴州省政府簽訂「iCloud戰略合作框架協定」，授權雲上貴州做為蘋果在中國營運iCloud服務的唯 一合作夥伴。

不僅中國用戶 蘋果美用戶也受影響

路透昨報導，蘋果先前再三保證僅中國當地帳戶會受到影響，但以美國電郵、支付方法和地址設立iCloud帳戶的五位中國用戶表示，他們接到須選擇參與轉移資料的通知，否則恐有數據遺失的風險。蘋果拒絕評論為何有美國Apple ID的用戶會接到該通知。

耐人尋味的是，這些人的美國帳戶資訊不含有他們的任何中國資訊在內。廿六歲的北京劉姓用戶表示，蘋果所知僅他是美國居民、有美國住址、電話、電郵和支付內容，「如何能判別我是中國公民？」

臉書、Google、推特等外國網路服務被視為對中國主權和穩定的一項威脅，迄今仍被中國禁止。蘋果去年從中國App Store裡移除數十個VPN軟體、微軟Skype等熱門通訊軟體和媒體工具，切斷了中國用戶取得不受審查內容的重要管道。