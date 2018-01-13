流感疫情高峰／單週門急診 首破10萬人次

2018-01-13

〔記者吳亮儀／台北報導〕寒流冷颼颼，加上流感疫情仍在高峰期，疾病管制署預估，下週例行疫情週報公布的類流感門急診人次恐再攀升。本週疫情通報顯示，上週全國流感門急診高達十萬一三六四人次，較前一週增加四％，是入冬以來首次單週破十萬人次。

前年霸王寒流 國人均壽少0.2歲

前年一月，一波被稱為「霸王級」的寒流對全台造成嚴重威脅，平地低溫僅攝氏六、七度，體感溫度甚至低於零度。

去年內政部公布年度簡易生命表指出，國人平均壽命（零歲平均餘命）比前一年少○．二歲，死亡人口中有約六千人集中在一到三月間，推斷與霸王級寒流有關。

而衛福部去年中公布十大死因統計時，也特別提到肺炎攀升到第三名，因死亡人數大增，較前一年增加一四五一人，其中高達九成是六十五歲以上年長者。疾管署副署長莊人祥說，因肺炎而死亡的人數上升可能和寒流及流感疫情有關。

這波寒流來勢洶洶，莊人祥說，目前看起來類流感門診量有增加，預計月底達到疫情高峰，學校放寒假後，疫情應會下降。公費流感疫苗剩不到十萬劑，呼籲符合條件的民眾儘快來施打，也建議一般民眾施打三價或四價疫苗。

台北醫學大學附設醫院急診部長高偉峰表示，天氣寒冷時猝死者有九成五以上都是心臟原因造成的，「保暖」絕對是第一要務，氣溫變化大容易引發血管收縮，像是清晨從溫暖的被窩中起床、傍晚天黑後輻射冷卻，溫度快速降低，都要特別留意。

高偉峰也提醒，許多人不知道自己有心臟疾病，之前有遇過四十歲以上的人，突然上腹疼痛，以為吃壞肚子，結果是心肌梗塞；若有胸痛、壓迫感、縮緊感，這是典型的心臟問題，要趕緊就醫，而且千萬不要自己開車到醫院，以免在途中發生危險。

另外，天冷時若手指末梢發冷、短時間陸續變成白色、藍黑色，且泡熱水不見改善，當心是突發的「雷諾氏現象」，林口長庚風濕過敏免疫科醫師蔡秉翰說，典型症狀是手指末梢突然變白，十到十五分鐘內陸續變藍變紫，嚴重者恐在短時間壞死。