凍未條／ 虱目魚翻肚、小番茄裂果

2018-01-13

寒害農漁損破5千萬

〔記者吳欣恬、楊金城、林宜樟、劉濱銓、佟振國、蕭婷方、林國賢、陳燦坤／綜合報導〕天寒地凍，台南、嘉義分別傳出虱目魚凍死寒害通報，南橫快要收成的高麗菜裂果，天冷煮鍋必備的茼蒿，價格悄悄翻漲，台北農產運銷公司表示，茼蒿每公斤價格來到卅四元，較去年同期每公斤廿元大漲十四元，漲幅達七成。

農委會統計，截至昨天下午五點，這波寒流已造成國內農業損失一千八百九十萬元，主要受損作物為高雄和新竹的小番茄發生裂果和落果，漁業損失尚未計入，但應不致造成春節供應短缺。

台南七股虱目魚 凍死約4成

目前漁損重災區是台南七股區的虱目魚，粗估約六成文蛤池通報寒害，受損面積約一千八百公頃，虱目魚凍死約四成，重量近四千公斤，受損金額約三千六百萬元。北門區也有卅五戶養殖漁民通報災情，養殖的虱目魚約損失二成；嘉義布袋鎮好美里一帶的虱目魚養殖戶也發現魚隻翻肚暴斃，死亡約三成。

養殖文蛤的七股三股里長黃仙立說，為防寒，漁民把文蛤池水位提高以保護虱目魚，但水深多在五、六十公分內，虱目魚受不了十度以下低溫，紛傳凍死，過冬池養殖的虱目魚因水深夠，災情少。

好美里養殖戶洪吉雄說，放養一萬多尾虱目魚，最近價格好，原本想說可以賣出，現在可能全部死光光，泡在凍入骨子的冰水中撈翻肚的死魚，心情非常難過。

嘉義縣府農業處漁業科長張建成說，布袋鎮新塭、好美里一帶，約有廿多口文蛤養殖池內混養的虱目魚出現死亡現象，總面積卅多公頃，粗估死亡約三成，已請公所協助拍照存證，以便後續救濟程序。此外，民雄鄉有農民反映棗子凍傷，已請公所勘查。

南投縣政府農業處表示，目前尚未接獲縣內茶樹受寒害影響。鹿谷鄉農會及仁愛鄉茶農表示，目前各茶區的茶樹大都在休眠期，低溫能消除一些病蟲害，對春茶的品質反而有幫助。

茼蒿批發價較去年漲7成

台北農產運銷公司主秘路全利也說，前幾日低溫又有下小雨，供給量較不穩定，民眾喜愛在寒流來襲時煮薑母鴨、羊肉爐等鍋類，茼蒿的需求量大增，價格變貴。甘薯葉、花椰菜、胡瓜、花胡瓜等也都有上漲。

由於目前正值甘藍產期，到貨量增，昨每公斤價格平均較日前下跌二元，大白菜每公斤平均價格也較日前下跌三元；蘿蔔、青蔥、青江菜、茄子、番茄、甜椒、玉米價格也下滑。