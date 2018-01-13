寒流凍台近5天 逾300人死亡

多數是長者 心血管疾病患者要注意保暖
〔記者／連線報導〕寒流持續發威，全台急凍，昨天淡水出現六度低溫，從本月八日迄昨，不到五天，全台已有逾三百人疑因天冷導致心肺功能停止而死亡，其中多數是六、七十歲以上的年長者。消防單位提醒，近日寒流發威，有心血管疾病及年長者務必要特別注意。
北北基112人過世 基隆2歲孫伴屍最心酸
從本週一到昨天晚間，台北、新北已分別有多達五十三人、五十二人因心血管疾病等因素猝死，加上基隆的七人，合計北北基本週已有一一二人因此辭世；其中基隆一對六十多歲邱姓夫妻，不幸猝死在十三樓家中，徒留可憐的兩歲小孫子孤獨伴屍兩天，令人鼻酸。
北市消防局統計，五天來共六十二人因心血管疾病等因素而猝死或送醫，其中九人被救回，發生時間大多在清晨與晚間，七旬以上的長者就占五十三人。
因感冒併發心肌炎 新莊32歲男猝死
新北市近五日來也有高達五十二人猝死案例，其中新莊區一名男子甚至年僅卅二歲。消防局指出，該男子主要是因感冒併發心肌炎導致，另還有一名罹患糖尿病的四十四歲女子，到院前失去呼吸、心跳，民眾除注意保暖，也要注意避免感染感冒，並多關心患有慢性病的親友。
基隆近日來則有七人不幸猝死，年紀最輕者為五十八歲，年紀最長者則為八十六歲，據悉，七人全都患有心血管疾病。
桃園消防局接獲的十二起長者死亡案，大多患有心血管、糖尿病、中風病史。新竹縣消防局統計疑因低溫猝死案十七人，其中十四位長者已七十歲以上。
新竹市消防局統計，寒流期間疑因天冷導致無心跳呼吸案件有兩人，分別是八十七歲阿公、八十五歲阿嬤，送醫院前就無生命跡象。
苗栗縣消防局從八日到昨天中午，有十四人因天冷猝死，大多是七、八十歲老人。宜蘭縣幸無這類案例。花蓮縣消防局七日至十二日有八位老人疑因失溫而猝死。
寒流低溫致死？ 應由醫師或檢察官認定
中部五縣市從本月八日到十二日，有八十七人疑因天冷所造成的心肺功能停止死亡案件，其中不少老人。台中市消防局強調，死因是否與寒流低溫有關，應由醫師或檢察官認定。
彰化縣有卅人死亡，平均年齡達七十三歲，最年長者九十二歲。南投縣草屯鎮一位七十二歲小貨車駕駛，疑因天冷致心臟病突發昏迷，自撞圍牆，其妻在車內目睹，哀痛不已。
台南消防局從八日迄十一日，受理卅一件失去呼吸心跳的救護案件，未確定是否和低溫有關。高市消防局、屏東縣消防局也表示，救護人數與平時差不多，無法查證病患是否因寒流來襲導致發病。台東縣有八十九歲老翁和七十六歲老婦，分別於清晨在自家被發現已無呼吸心跳。