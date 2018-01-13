反擊美光 聯電也提告侵權

2018-01-13

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠聯電對美光展開反擊！聯電昨宣布，美光的多項記憶體產品與七彩虹一項的顯卡存儲晶片，涉嫌侵害該公司的中國專利，昨向中國福州市中級人民法院遞狀，對美光等公司提出三件訴訟案，除請求法院判令被訴侵權產品銷毀之外，並請求美光賠償人民幣二．七億元（台幣逾十二億元）。

聯電指出，美光公司製造、生產、銷售的Crucial DDR4 2400 8G筆記型電腦記憶體、Crucial MX300 2.5-inch SSD 525GB固態硬碟與應用在七彩虹iGame1080烈焰戰神X-8GD5X顯卡中的顯卡存儲晶片，涉嫌侵害該公司的中國專利，因此對美光半導體西安有限責任公司、美光半導體銷售上海有限公司、廈門市思明區信通源電腦經營部、廈門安泰勝電子科技有限公司提告。

聯電請求法院判令上述公司停止製造、加工、進口、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的行為，銷毀全部庫存及相關模具與工具，並請求美光對三件訴訟各賠償人民幣九千萬。

聯電前年中接受中國晉華委託開發DRAM相關製程技術，主要應用在利基型DRAM生產，由晉華提供設備與資金，並支付聯電技術報酬金，開發成果由雙方共同擁有。沒想到，這項合作還沒進入量產，聯電先與美光槓上。

戰場從台、美延伸到中國

去年二月，美光向台灣檢調單位提告，指員工竊取美光機密資料投靠聯電；去年底，美光又在美國加州對聯電提起民事訴訟，控告聯電侵害美光的DRAM營業秘密。業界認為，美光應該主要是想阻撓聯電進軍中國DRAM市場。

聯電強調，美光近一年動作頻頻，將其與離職員工間的爭議渲染為企業間的侵害行為，並在美國對聯電興訟。聯電深入檢視，發現美光在中國銷售的產品，確實侵害到該公司專利權，因而提起專利侵權訴訟。