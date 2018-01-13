國發基金敲定注資 太陽能3合1 第三季完成

2018-01-13

〔記者陳梅英、張慧雯／台北報導〕新日光、昱晶、昇陽科合組太陽能大聯盟「聯合再生能源公司」，國發基金管理委員會以四大條件通過注資存續公司新日光，包括：合併後才注資、國發基金不當單一最大股東、合併後須辦理公開募資、國發基金與耀華玻璃取得相當且具有影響力董事等，三家公司預計今年第三季完成合併。

附加4條件、政府投資不超過45億

國發基金副執行秘書蘇來守表示，國發基金不希望主導公司經營，但又希望對公司具有投資影響力，所以需要相當的董事席次，能監督該公司合併後確實改變目前為中國模組廠代工的模式，建立以模組及系統銷售為主的整合式營運，並扶植國內太陽關聯產業的發展；至於要求合併後辦理公開募資，則是希望結合民間資金，共同推動產業轉型升級，以提升太陽能產業國際競爭力。

據了解，當初新日光提出三合一的增資需求是五十六億元，包括政府投資四十五億元及公開募資十一億元；但根據試算，依上述投資金額，耀華玻璃與國發基金將成為前兩大股東，因此改以持股比做為注資條件之一，即政府注資金額將低於四十五億元。

國發基金通過注資後，新日光、昱晶、昇陽科昨召開記者會，宣示未來會更好，期待五年後營收上看九百億元、獲利從五十億元起跳。新日光董事長洪傳獻呼籲：「外界不要以電池大聯盟來看三合一案，我們要以新的營運模式力抗外商太陽能。」

洪傳獻指出，外界質疑三家太陽能廠都虧損，合併後狀況未必會更好，「希望外界不要再以『電池大聯盟』來看這個合併案，我們要把包袱（長約與舊設備）丟掉」，每個廠區都已達最適規模，且客戶也喜歡廠區分散風險，所以聯合再生能源公司將自己做模組、系統，也有品牌，營運整合後更具競爭力、也代表會獲利。

至於合併進度，三家公司將召開董事會及股東會通過合併案，再向各國公平會申請，預估第三季中旬前完成。洪傳獻說，合併後會將老設備活化，整併後管銷、採購成本都會下滑，未來也考慮與美國客戶結盟，不排除在美國設電池模組廠。他強調，在合情合理合法的情況下，一定會保障員工工作權。