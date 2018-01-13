投資台灣 大立光再徵地擴廠

2018-01-13

〔記者陳梅英／台北報導〕大立光要在台灣繼續投資擴廠！大立光斥資超過二○○億元在台中總部旁的新廠甫量產，大立光不僅持續對外徵才，也積極找地擴廠。大立光執行長林恩平昨指出，雖然新廠自動化程度高，但是鏡片加工有許多工序還是機器難以取代，他開出三條件對外徵地，包括土地方正、距離總部近、至少要四千坪。

去年每股賺193元再創新高

投資台灣策略是關鍵之一

當許多科技廠商不斷追逐低成本人力，從中國移到越南、緬甸等東南亞地區生產，大立光在老董林耀英時代就確定回台投資。這幾年，大立光獲利屢創佳績，去年每股稅後盈餘一九三元，再度打破由大立光在二○一五年創下的台股最高獲利紀錄，投資台灣策略也是關鍵之一。

目前大立光在中國東莞雖仍有玻璃鏡片研磨廠，但近十年來新增投資都在台灣。林恩平說，大立光在台灣中部地區，包括位於台中精密園區的總部，共有十座廠，四座是租用，六座以自有土地建廠；總部旁占地一．三萬坪的新廠才剛啟用，去年又在台中工業區加碼投資十．三六億元，取得約四千多坪土地。

林恩平指出，這座位於台中工業區的舊廠，正在畫設計圖，預計今年動工，產能規劃仍以鏡頭為主，至於是塑膠鏡片還是玻璃鏡片，屆時看客戶需求；以手機鏡頭來說，全塑膠鏡頭仍是主流，玻璃與塑膠鏡片組成的Hybrid混合鏡頭，則是因應車載市場所需。

至於日後擴廠的土地需求，林恩平表示，台中精密園區仍然是第一選擇，因附近土地屬於卵礫層，地質穩、抗震性佳，雖有人認為廠房過於集中，風險太大，但廠房集中可讓管理方較有效率，儘管人難找是一個問題，不過在中國，人更難找。

目前大立光在台員工超過六千人，新廠預計新增四千名人力；林恩平表示，徵才仍持續進行中，為吸引優秀員工加入，去年調高作業員底薪加獎金、加班費，年薪可達六十．六萬元，新廠每層樓也規劃六○○坪員工休息空間，希望不再被外界視為血汗工廠。