台船打造2千噸級潛艦

2018-01-12

3月完成初步設計

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍在二○一六年啟動「潛艦國造」計畫，如期程順利，原型艦最快在二○二五年、二○二六年服役。據了解，承攬該案的廠商台船已規劃初步構型，預計今年三月完成初步設計階段，雖待戰鬥系統等設備確定取得後略做調整，但初步規劃為排水量二千噸級潛艦，亦可能比照劍龍級潛艦，採用MK48魚雷系統。

「潛艦國造」已是政府現階段推動國防自主最重要的項目之一。總統蔡英文去年即表示，潛艦國造不只是海軍、中科院和台船公司的使命，更會是整個政府、整個國軍、整個產業要共同投入的任務。我國的目標不僅是打造出魚雷潛艦，而是要完成代表台灣國家安全、產業發展和社會團結的潛艦國造任務。

戰鬥系統待敲定 最快2025年服役

據了解，我國「潛艦國造」今年三月完成初步合約設計後，將進行細部設計，如期程順利，預計二○二○年底完成，屆時包括戰鬥系統等「紅區」裝備須全數敲定，隨後投入原型艦建造工作，最快二○二五年、二○二六年左右服役。不過，由於我國首次自製潛艦，相關人士為求謹慎，對確切期程語帶保留，僅強調目前期程順利，將盡其所能達成預設目標。

據悉，「潛艦國造」最關鍵的部分仍在戰鬥系統整合，由於戰系涵蓋多項指標性裝備，須確保全數相容。至於現階段「紅區」裝備涵括的項目、我國能夠自製能量為何？相關人士都不願透露，但潛望鏡等次系統裝備評估、選商作業已完成。

至於新型潛艦的構型，據悉，台船已研擬數個不同的方案，排水量多在二千噸以下，比排水量二千六百餘噸的劍龍級潛艦略小，未來將視戰鬥系統籌獲情形與規模，微調潛艦構型，亦可能採用MK48魚雷等武器裝備，但據了解，確切配置仍待合約設計趨於明朗後進一步確定。

至於「紅區」裝備籌獲，以及外來商源籌獲與談判進度，相關知情人士皆稱「機密」，不願多做說明，擔心此舉觸動他國敏感神經。但據透露，現階段仍在加強和外來潛在商源的溝通工作，如商源逐步確定，我方將順勢推動整合工作，不求「一步登天」。有知情人士比喻，假使一開始不如預期，仍須確保建立「七十分」能量，後續再逐步提升。