勞動部︰未補休完須給加班費

2018-01-12

〔記者李欣芳、李雅雯／台北報導〕勞基法修正案將於三月一日上路，有部分學者指「加班換補休」的規定，等於在法制上消滅加班費，最後會導致勞工領不到加班費、補休也遙遙無期，勞工最後「兩頭空」。對此，行政院發言人徐國勇表示，這是極度扭曲的說法，勞動部也澄清，加班換補休主動選擇權在勞工，雇主不可片面規定，一定期限內未休完，還是要折算加班費給勞工。

世新大學社會發展研究所副教授陳政亮認為，平常日、休息日加班都可以換補休，休息日的意義已經不存在，勞工在雇主要求下，可能將會只能選補休，法制上已消滅加班費；文化大學法律學系教授邱駿彥也質疑，勞資不對等，大多是雇主說了算，行政院長賴清德說，要讓想加班勞工多賺加班費，這項條文已說明失敗。

雇主片面要求換補休 最重罰百萬

對此，勞動部次長施克和表示，加班換補休在實務上行之有年，這次修法則予以法制化，是為確保補休不成的勞工能領到加班費。新修法規定，勞工可主動提出加班要換補休，雇主不能片面要求換補休，否則違法，可罰二萬元到一百萬元，如果雇主不同意勞工換補休或補休屆期未休完，就需發給加班費。

施克和說，補休期限會在施行細則或行政命令規範，不會遙遙無期。他認為原則上不宜超過一年，勞動部將徵詢各界意見與國外案例後儘快訂定，希望新勞基法三月上路，相關配套都能到位。

他說，如果雇主片面要求就違法，勞工只要提出申訴，勞檢單位一定馬上處理。勞動部也會主動針對七休一、輪班間隔和加班換補休等外界關注問題，主動規劃專案勞檢。

另外，台北市勞動局長賴香伶昨痛批，勞基新法將讓地方政府進行勞檢有困難，勞檢多為半年、一年執行，三個月總加班時數不得超過一三八小時，屆時怎麼界定三個月？

陳明仁則強調，這次修法是釋出部分彈性，例外不會是通則，地方政府、中央政府都不會因為勞檢執行相對困難而放棄勞檢。