辛炳隆︰加班換補休 入法更有保障

2018-01-12

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於部分學者及勞團質疑加班換補休讓勞工拿不到加班費，台大國發所副教授辛炳隆表示，目前加班本來就可以換補休，但沒有結清機制，常有逾期不能補休的情況；這次加班換補休入法，期限內未補休完要給工資，勞工反而比較有保障，但母法未明訂期限是個問題。

辛炳隆表示，外界的質疑「有些誤導」，勞動部本來就有函釋，加班可以換補休，不是修法後才可以，但因沒有結清機制，經常不了了之，逾期就不讓勞工補休；這次加班換補休入法，跟現況比起來比較好。他說，有人加班想要加班費，有人想要補休，為何要禁止加班換補休？何況，勞團不是說勞工要多休息，為何不讓勞工補休？

不過，他認為，可惜的是，補休期限由勞資協商，資方可能拖延，若在施行細則訂定期限，又可能逾越母法；此外，加班換補休一比一，未按加班費加乘計算，勞工的確吃虧。他建議，在施行細則規定，若勞資無法達成協議，補休以一年為限，這樣應不至於逾越母法。

辛炳隆指出，有人說「七休一成為歷史」，這個說法也有些誤導，過去內政部函釋七休一本來就可以調整，前勞動部長郭芳煜上台後才廢止函釋，但過去還是很多勞工七休一；這次修法讓特殊情況可以適用例外，其實影響不大。

不贊成指定鬆綁七休一行業

不過，勞動部將公告適用鬆綁七休一的行業，他不贊成指定行業，指定哪些情況適用例外即可，因為即使同一行業，也會有不同情況，並非都需要適用例外，指定行業可能有示範作用，有些廠商做了，其他廠商也會跟進。

對於「輪班間隔」鬆綁，辛炳隆則說「不反對」，德、法、荷等歐洲國家經勞資協議可縮短為九小時，台灣上次修法寫死十一小時缺乏彈性，但縮短到八小時，扣掉通勤時間，實際休息不到六小時，九小時或十小時較合理。