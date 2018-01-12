勞基修法通過 九成企業擬徵才

2018-01-12

〔記者李雅雯、李欣芳、蘇永耀／台北報導〕yes123求職網昨公布「狗年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，五十％受訪企業持平看待今年第一季景氣，廿八．八％受訪企業則是樂觀看待，高於去年同期的調查。此外，六十．六％受訪企業透露，今年第一季有加薪計畫，其中有一成二規劃「全面加薪」，平均加薪幅度大多落在四％以下。

根據yes123求職網調查，八十九．四％企業今年第一季有徵才計畫，高於去年同期的七十七．四％；進一步分析產業別，科技資訊、傳統製造業、餐飲住宿、休閒旅遊和批發零售貿易、金融保險與會計統計等，屬於徵才意願較高的行業。

至於職缺類型，以「基層員工」為大宗，「產線作業員」居次，企業平均提供職缺月薪落在三萬二四六三元，高於上季調查的三萬二○四九元，略低於去年同期的三萬三○五四元。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，這波徵才人數明顯較去年同期高，推估是因景氣明顯回升，加上去年初「一例一休」剛上路，導致人事成本增加，讓企業在招募人才上趨於保守，比較基期較低所致。他說，勞基法已完成三讀，「一例一休」最影響人事成本的部分已經過去，因此看好這波轉職潮和企業釋出的人才缺。

陳建仁︰修法讓台灣經濟更蓬勃發展

副總統陳建仁昨接見「台灣誠信品牌」認證暨「國家建築金獎」獲獎單位代表時也表示 ，為提振經濟景氣、促進投資動能，行政院提出「政府帶頭加薪」等具體措施，立法院也通過修正勞基法， 這些努力都使台灣經濟更加蓬勃發展，增加人民福祉。

行政院長賴清德昨主持院會時表示，期待勞基法修法通過之後，走過紛擾，勞資雙方合作、政府與民間共同攜手，行政團隊也要更加努力，讓台灣經濟大步發展，讓國人都能安居樂業。

賴清德表示，勞基法完成修法，他要特別感謝勞動部長林美珠，不計毀譽，承擔各種批評，完成歷史性的工作。

此外，賴清德昨致全體公務員一封信，指他上任後重新調整今年度總預算案，為全體軍公教加薪三％，這部分屬新增計畫，行政院會在立法院臨時會積極與立委溝通說明，讓總預算案順利通過，屆時加薪三％即可回溯至元月薪資。