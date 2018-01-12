7休1鬆綁 可望納運輸、屠宰業

2018-01-12

勞動部︰三月將公告行業別 並加入適用期限

〔記者李欣芳、李雅雯／台北報導〕勞基法修正案三讀通過後，勞動部強調「例假日挪移」、「輪班間隔例外」有把關機制，適用行業仍在盤點中。據了解，先前函釋所提到的交通運輸、媒體採訪、屠宰業等行業，擬延續納入適用鬆綁「七休一」，但會加上適用期限，例如屠宰業可能在年節前後可適用。

勞動部次長施克和昨表示，有關鬆綁「七休一」與「輪班間隔」適用例外八小時的行業，將儘快與目的事業主管機關研議後公告，希望能夠「無縫接軌」，三月一日與勞基法修正案一起上路。

「七休一」鬆綁為「十四休二」，必須是時間、地點、性質、狀況等四大特殊型態，讓配合年節、重要賽事轉播、偏遠地區、國外、非經常性會議的工作型態可以適用。

衛福部︰不讓醫療輪班間隔縮水

至於輪班間隔可從十一小時縮為八小時，則須屬輪班制且更換班次時才適用，粗估以住宿、餐飲、社會工作服務業比率較高，衛福部已經表明，不讓醫療人員輪班間隔縮成八小時。

另外，行政院發言人徐國勇、經濟部次長龔明鑫與施克和等人，下週三起，將前往全台工業區與科學園區舉辦「排除企業投資五缺障礙政策說明會」，屆時勞動部也將就這次勞基法修法，企業界可能有的疑慮提出說明、釋疑。