小蔣機要室主任王家驊：民進黨組黨成功 蔣經國事前不知

2018-01-12

〔記者施曉光／台北報導〕一月十三日是前總統蔣經國逝世三十週年，曾在蔣經國時期擔任總統府機要室主任的銘傳大學國際學生顧問室處長王家驊，昨在一場座談會透露一段小故事指出，當年民進黨組黨成功，其實蔣經國事前並不曉得，後來在總統府開會做結論時則說了「小不忍則亂大謀」。

國民黨智庫昨召開「經國先生逝世30週年紀念座談會」，王家驊說，當年民進黨組黨成功，其實蔣經國事前不曉得，直到在圓山飯店舉行創黨大會當天，經幕僚報告蔣經國才知道，當時蔣聽完後，一句話都沒說，然後就躺在床上，過了很長一段時間後，才指示隔天找相關人士到總統府開會。

王家驊指出，在開會現場，有些強硬派說「太不像話」，一定要「處理」，但也有人說應該了解狀況才能進行後續動作；過程中蔣經國一句話都沒說，直到作結論時才說，「小不忍則亂大謀」。蔣經國講這句話時內心非常痛，但一切還是為了國家的長遠發展。

國民黨打經國牌 辦多項活動

今年是選舉年，國民黨也大打「經國牌」。今天將由黨主席吳敦義帶隊前往桃園頭寮陵寢獻花，今晚將在台北市中山堂舉辦紀念音樂會。

十三日則在台北國軍英雄館舉辦紀念大會，包括前總統馬英九、前主席連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱及吳敦義等都將與會，為年底選戰營造全黨團結氛圍。十四日上午在新北市碧潭舉辦紀念蔣經國逝世三十週年路跑，馬英九將參與。