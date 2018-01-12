陳菊無奈不捨 對劉世芳很抱歉

2018-01-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對劉世芳退出民進黨高雄市長初選，陳菊發表聲明說，初選這件事竟然被扭曲為是要指定接班人，對她很不公平，也讓她很無奈。

陳菊表示，一年多前，劉世芳告訴她要參選高雄市長，她為劉世芳高興，也為高雄慶幸得人。

她說，前幾天劉世芳來找她，說決定不去登記初選，她知道這是一個困難且痛苦的決定，她尊重劉的選擇，但是很難過，也深深不捨。

陳菊強調，劉世芳的能力、才華、這些年來為高雄所付出的一切，她都看在眼裡，疼在心底。劉世芳和她一樣，很年輕就投入台灣民主運動，後來她在台北市及中央政府服務，劉是她的好戰友，她擔任高雄市長時，劉是推動改革的最佳幫手。

她說，但也因為如此，劉世芳參選後的一切努力，都被認為跟她有關，一言一行甚至最近出版的一本關於她的新書，也都變成劉世芳的包袱，這真是始料未及。

出版的新書變劉的包袱 始料未及

陳菊指出，她對劉世芳一直很抱歉。但劉也對她抱歉，說因為參選，害她遭受攻擊，政績被扭曲質疑，真是無可奈何，相顧無言。

陳菊強調，這十二年來，市府團隊克服種種困難，以有限的資源創造最大績效，讓高雄從幾乎被遺忘的重工業城市，轉型成為希望之城，劉世芳功不可沒，非常感謝這位好姊妹，也為劉世芳感到驕傲。

陳菊說，「曾經希望劉世芳能夠延續市府團隊所共同擘畫的願景，延續我們執政的理念和價值，協助完成高雄的轉型，因此我支持她參選」，但最後還是要由市民來決定。這件事竟然被扭曲為是要指定接班人，對劉世芳很不公平，也讓她很無奈。

她指出，劉世芳既然顧全大局，不登記初選，她可以接受，希望劉世芳不忘初衷，堅守從年輕到現在所致力追求的民主價值，戰士沒有退出戰場的權利，但可以轉換戰場，繼續努力。