劉世芳退選：不能讓陳菊再受傷

2018-01-12

跟市長共同打造高雄價值 此生最大的光榮

〔記者葛祐豪、楊淳卉／綜合報導〕民進黨高雄市長初選震撼彈！被外界視為現任市長陳菊接班人的立委劉世芳，昨天宣布為了不讓民進黨分裂與對立，決定不參加初選。

民進黨高雄市長初選五強相爭，隨著登記領表日期逼近，競爭日趨白熱化，豈料劉世芳昨天突然宣布不參加初選，讓港都政壇人士傻眼。

劉世芳昨天下午在服務處召開「不捨價值扭曲，忍痛勇退」記者會，正式宣布退出民進黨高雄市長初選。

劉世芳強調，當年陳菊找她來高雄，一起舉辦了史上最成功的世界運動會，改造這座城市，能夠跟陳菊市長共同打造高雄價值，是此生最大的光榮。她說，自己深愛高雄，一年多前決定參選市長，支持度穩定上升，但對立不斷激化，因為支持她，陳菊市長飽受攻擊。令人痛心的是，連一本單純的回憶錄，都被初選扯在一起，政績也被扭曲懷疑。

不讓民進黨分裂與對立 劉：忍痛勇退

劉世芳眼眶微濕表示，在初選前的關鍵時刻，她做了一個困難的決定，不要為勝選而進一步升高選戰的對立，不能讓民進黨因初選而分裂，不能讓陳菊因為支持她而繼續受傷害，因此她決定不參加初選。

劉世芳致詞後，深深一鞠躬向支持者表達謝意，現場民眾則響起「不要放棄」、「堅持下去」的聲音，劉世芳抬起頭時眼眶泛紅，向民眾說：「高雄是我的戰場，我會繼續打拚。」支持者送上鮮花為她打氣，劉世芳離去時也逐一與民眾握手、擁抱。

媒體詢問，外傳她是因為民調落後而退出初選？劉世芳否認說：「還沒進入初選，（民調）大家還不知道。」至於未來會支持哪位參選人？以及是否將完全退出高雄市長選舉？劉都只有回答：「謝謝。」

黨中央尊重 盼對黨內整合有帶頭作用

民進黨秘書長洪耀福則對此表示，黨中央對劉的決定事前不了解，但予以尊重。

民進黨下週一起，開放宜蘭縣、嘉義縣、台南市、高雄市四縣市初選登記。洪耀福也說：「參選需要勇氣，退選需要智慧。」相信民進黨的人都很有智慧，期待劉世芳的退選，對四個縣市的黨內整合協調，起到好的示範和帶頭作用。