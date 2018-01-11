美眾院通過台灣旅行法 鼓勵美台各層級互訪

2018-01-11

眾院要華府助台參與世衛

〔駐美特派員曹郁芬、記者蘇永耀、呂伊萱／綜合報導〕美國眾議院於美東時間九日無異議通過具有法律拘束力的台灣旅行法（HR535），明確指出美國政府應鼓勵美台在各層面進行訪問。眾院也通過（HR3320）法案，指示國務卿發展策略協助台灣在世界衛生組織取得觀察員身分。總統府及外交部昨均表達歡迎，並強調將持續推動「升級版台美夥伴關係」。

台灣旅行法案於去年一月十三日由眾議員夏波、薛爾曼和外交委員會主席羅伊斯共同提出，共有八十位國會議員連署。法案提到，美國國會認為「自從台灣關係法制定後，由於美國自身對於台灣高層訪美的自我設限，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著地阻礙了台美關係的發展」，因此，「美國政策理應促進美國與台灣之間所有層級的互訪」。

這項法案要成為法律，還需要參議院通過同樣的法案，並由總統簽字後才能生效。參議員魯比歐、布朗、殷霍夫、梅南德茲、賈德納以及彼德斯在去年五月四日也提出了參議院版的「台灣旅行法」。

法案需參院通過、總統簽字

參與國會遊說的台灣人公共事務會（ＦＡＰＡ）會長陳正義在新聞稿中表示，台灣旅行法的通過，延續了去年十二月十二日國防授權法案通過的能量，接下來ＦＡＰＡ將盡全力確保台灣旅行法盡快在參議院通過。

美台斷交後美國自我設下限制，台灣的正副總統、行政院長、外交部長和國防部長無法到華府訪問；美國的將官和助理部長以上層級官員訪台也受到許多限制。

眾議院也通過「支持台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ）法案」。該草案表達美國國會支持台灣參與如「世界衛生組織」（ＷＨＯ）等國際組織，並強化美國國務卿每年應就協助台灣參與世衛大會的做法，向國會提出報告；草案也指出，若台灣未能獲邀出席任何一屆世衛大會，國務卿應向國會說明行政部門如何改善與精進政策做法。

美國眾議院通過上述兩項法案後，外委會主席羅伊斯即發表聲明，肯定此舉是表達對台灣做為美國緊密夥伴及友人的堅定支持。