蔡蒼柏內定任刑事局長

2018-01-11

陳檡文將升任航警局長

〔記者黃敦硯／台北報導〕立法院昨三讀通過勞基法修正案，警政署完成維安任務，緊接著將啟動新一波高階警官的人事調動案，據悉，原刑事警察局長劉柏良將調任警政署副署長，由警政署主任秘書蔡蒼柏內定升任刑事局長，遺缺可能由警政委員鍾國文接任；另傳警政委員陳檡文將升任航空警察局長。

這一波人事案預計有二、三十位三線二星高階警官調動，為警政署長陳家欽去年九月上任後，調動幅度最大的一波高階警官人事案，若作業順利，可望本月下旬對外發布。

副署長王隆等3人退休

本次人事起於警署副署長王隆、督察室主任薛國材、國道公路警察局長周威廷等三人，將於本月十六日屆齡退休，加上原訂本月廿三日提前退休、前天不幸病逝的航警局長黃榮清，至少有四個三線三星職務出缺。據悉擔任刑事局長兩年半的劉柏良將調任副署長，有多人競逐的刑事局長，最後由溝通協調能力佳的蔡蒼柏出線，外界原本看好由警政委員陳國進接任警署主秘，但最後可望由曾任警署秘書室主任的鍾國文出任。

航警局長傳由警政委員陳檡文升任；至於國道公路警察局長，包括保一總隊長朱正倫、警政委員陳福榮、周幼偉都是可能人選；基隆市警局長王慶麟與彰化縣警局長楊崇德也可望調升三線三星警政委員，遺缺會從直轄市警副局長或刑事局副局長中擇優調任。

此外，還有多個縣市警局長會異動，進而牽動直轄市分局長、刑警大隊長等職務，正由警政署密集作業中。

去年九月世大運落幕後，積勞成疾、累倒送醫的警政署副署長周文科，經四個月治療復健，復元情形良好，已於本月二日重回工作崗位；據悉他每天勤於讀報、運動，才能奇蹟式迅速復職，連主治醫師都對他大為佩服。

警大四十五期刑事系畢業的蔡蒼柏，過去任職刑事局偵七隊長時，負責偵辦重大經濟犯罪，同時是偵辦詐騙集團的主力單位，曾破獲多個重大詐騙集團，由於掃毒和打詐是現今治安要務之一，蔡就任刑事局長後，勢將全力執行相關作為。同為四十五期刑事系畢業的陳檡文，從警資歷完整，具豐富刑事偵辦經驗，被認為是接任航警局長的適合人選。