勞基法增彈性 3月上路

2018-01-11

修正案 立院三讀

〔記者曾韋禎、李雅雯／台北報導〕在歷經長達十小時協商、廿二小時的冗長發言與表決後，立法院臨時會昨早三讀通過「勞動基準法部分條文修正案」。新修條文明訂，休息日加班工時改為核實計算，另可於三個月一三八時、單月最高五十四時內調整加班工時，並在嚴格的把關機制下，鬆綁「七休一」、輪班間隔減至八小時。

勞動部長林美珠表示，新法將於三月一日起施行，三月一日後會公告適用「鬆綁七休一」、「輪班間隔八小時」等例外的行業別。

自「一例一休」於去年實施以來，因缺乏彈性，形成勞、資、社會三輸的局面。面對民進黨立委要求修法的呼聲，行政院長賴清德去年十一月提出勞基法修正草案。

新修條文未改變週休二日、加班上限四十六小時、休息日加班二小時按平日工資多給一又三分之一、第三小時起多給一又三分之二等原則與架構。

但為讓想加班的勞、資都能加班，取消現行休息日加班「做一算四、做五算八」之工時、工資計算方式，改為核實計算；另為因應淡旺季之需，可經勞資協議或工會同意後，加班時數可在每三個月一三八時、單月最高五十四時內調整。

4大例外 7休1可調

此外，勞工的例假，經主管機關同意、勞動部審定、勞資協議或工會同意下，可於每七日的週期內調整，意即「七休一」能調整為「十四休二」。

勞動部亦將公告時間、地點、性質、狀況等四大例外型態，讓為配合年節、重要賽事轉播、偏遠地區、國外、非經常性會議的工作型態可以適用。

至於在前年底修法，但行政院遲未公告實施的輪班間隔十一小時，日後工作特性、特殊原因的輪班制行業，可在事業主管機關商請勞動部公告、勞資協議或工會同意後，將輪班間隔從十一小時縮減為八小時。

另依勞動部現行函釋，勞工得依加班工時換補休，但沒休畢的補休卻不了了之了。新修條文規定，勞工得依加班工時換補休，若在約定期間內或離職前仍無法休畢，雇主應依加班費率折算工資，歸還給勞工；至於當年度未休完的特休假，除可折算工資，也可遞延至隔年使用。