在野黨︰行政部門一寸不讓

2018-01-11

〔記者蘇芳禾、曾韋禎、鄭鴻達、彭琬馨、林良昇、李雅雯、王冠仁、劉慶侯／綜合報導〕立法院臨時會昨三讀通過勞基法部分條文修正案，民進黨團總召柯建銘表示，「勞基法」絕非修惡，而是對勞資雙方都有利的鬆綁，台灣社會太民粹，勞團卻要無限上綱，但有獲得社會支持的音量嗎？國民黨團、時代力量黨團則痛批，執政黨與行政部門一寸不讓。

民進黨團書記長何欣純表示，勞基法修正案通過後，未來將在相關配套上修法，例如有立委要提工會法、勞資協議相關修法，在勞檢部分也會加強勞檢人員的處理能力。

國民黨團書記長林為洲說，修法攸關近千萬勞工權益，民進黨卻執意要通宵開會，讓大家在極度疲憊狀態下審案，且期間還發生「詐術表決」，用和行政院版一模一樣的修正及再修正動議，阻擋在野黨提案，如此心態、手段非常可惡、可恥。

國民黨主席吳敦義表示，修法後會造成勞工過勞，政府說要照顧勞工健康、保障基本權益的說法，可能辦不到。

時代力量抗議執政黨強行通過勞基法修惡版本，並提出四點呼籲，除強調應儘速完成國定假日及最低工資立法外，也應儘速完成勞檢及勞動訴訟程序法，重新檢視並修訂整部勞基法，同時開啟最低工資法公投行動。

勞團則宣告「二○一八年一月十日就是勞基法死亡的日子」，呼籲全國勞工起來組織工會，勞工才能擁有和資方對等的勞資協商能力。

此外，本月八日至十日間，勞團成員在立法院外舉辦「撤回惡法，夜宿立院」抗議活動，結果發生多起違法脫序事故，並造成三名員警受傷；台北市警局昨表示，後續將依推擠攻擊警方、快閃街頭、臥軌及丟擲煙霧罐等四大部分進行偵辦，並依法函送。