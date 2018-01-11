工商界︰雖不滿意但可接受

2018-01-11

〔記者羅倩宜／台北報導〕勞基法修正案三讀通過，工商界表示，「雖不滿意但可接受」，希望不要再撕裂勞資關係。中小企業總會認為，此次修正是給勞資雙方都有彈性，休息日加班費二．六六倍還是太高；工總表示，每月加班工時與工總要求的半年三○○小時仍有落差；商總則呼籲，儘快制定服務業專法，以符合產業需求。

工總秘書長蔡練生表示，「一例一休」實施一年多，對社會的衝擊相當明顯，勞工收入減少、雇主支出增加、物價上漲、各行業服務打折，等於全民皆輸。如今勞基法修法，仍是有限度放寬，但休息日加班費仍維持二．六六倍，與製造業的期待有點落差。

蔡練生指出，雖然修法不能盡如人意，但還是要感謝行政院及執政黨團，面對激進勞團的抗爭及在野黨的杯葛，終於修法完成。他呼籲，未來政策制定不要重蹈覆轍，不要缺乏完整評估就強行上路，例如最低工資三萬元，須先研究對社會及產業衝擊。

中小企業總會理事長林慧瑛表示，此次修法，算是補足上次修法太過僵化的問題，對中小企業而言，這個結果比較正面，讓勞資雙方都有彈性，唯獨休息日加班費二．六六倍仍有瑕疵、還是太高「但總是大家各退一步，趕快拚經濟比較重要」。

商總理事長賴正鎰說，修法通過後，排班及休假增加一些彈性，但每月加班工時與商總提議的五十或六十小時仍有落差。這次修法讓勞資雙方各取所需，政府也能減少民怨，算是「少數三贏」；但勞基法真的太老舊，部分修改無法符合服務業需求，希望儘快訂定「服務業專章」。