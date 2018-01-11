新法沒輔導期 3月起落實勞檢

2018-01-11

勞動部︰加班換補休 選擇權在勞工

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法修正案三讀通過，將於今年三月一日施行。勞動部長林美珠昨表示，新法沒有宣傳期、輔導期，正式施行後，將會同步落實勞檢，且交通運輸、醫療院所等輪班制會優先實施專案勞檢。

林美珠表示，三月一日新法實施後，才能公告適用「鬆綁七休一」、「輪班間隔至少八小時」等例外的行業別，中央目的事業主管機關與勞動部將共同審慎盤點，絕非所有行業別都適用，目前衛福部已經表明，醫療保健人員不會有輪班間隔八小時的例外彈性；交通部有提到春節、大型活動等疏運需求，尚未明確定案。

醫療人員不適用輪班間隔8小時

林美珠指出，總統蔡英文提出的六大政見沒有跳票，這次修法只是給勞資雙方一些彈性，先前「一例一休」有宣傳期、輔導期，這次修法傾向彈性，不會有空窗期，勞檢將同步上路，交通運輸、醫療院所等輪班制會優先實施專案勞檢。

對於勞團質疑「加班換補休」是為雇主省下加班費，且是一比一換補休，勞工可能沒有加班費可領。林美珠回應，加班換補休的主動選擇權在勞工，雇主不能片面決定，違者可處二萬元以上、一○○萬元以下罰鍰；一比一是最低標準，雇主也可以給兩倍、三倍；加班時數換補休應在年度內結清，若未能補休，就該領取加班費，如何落實會以施行細則處理。

勞動部也提出四大作為，保障勞工權益，林美珠說明，施行細則、相關解釋令及把關機制，將在三月一日以前完成準備；優先輔導中央部會所屬國營事業單位和機構、產業園區內事業單位運作勞資會議；再者，積極執行勞檢；最後，設置線上備查系統，讓事業單位和地方政府可線上完成備查程序。