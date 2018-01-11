天氣已經轉晴 賴︰勞資齊拚經濟

2018-01-11

檢討加強保障弱勢勞工的權益

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過勞基法修正案，行政院長賴清德受訪表示，這次勞基法修正通過，讓台灣勞動體制朝OECD國家既安全又彈性的方向邁進，台灣是個島國，經濟是以外貿為導向，必須勞資團結合作一起打拚經濟，才有未來；他強調，行政院也將檢討，加強保障弱勢勞工的權益。

賴揆指出，不同政黨與勞團抗議，行政院都非常清楚其主張，修法前後有各項民調可參考，充分反映主流民意到底在哪裡，不同政黨的主張與勞團訴求，政院會檢討，未來需要加強的地方也會加強。

他說，政院這次修法保障勞工權益，這樣的決心不會改變，也希望社會能夠支持，彈性的勞動市場在未來經濟發展是必要的，在這種情況下，也提供勞資團結合作，一起拚經濟的空間。

賴揆參加天下雜誌舉辦的論壇時表示，剛好在他啟程來參加會議之前，立法院已三讀通過勞基法的修法，他笑稱：「天氣已經轉晴！」

賴揆受訪表示，這次勞基法修正通過，讓台灣勞動體制朝OECD國家既安全又彈性的方向邁進，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌及朝野立委的辛勞，特別是這次修法因勞團抗爭造成警力負擔，向警察表示感謝、敬意，而在紛亂過程中影響社會的生活秩序，他也要表達歉意。

賴揆強調，這次修法所提供的四個彈性空間，是要促成勞資雙方合作，並不是在勞資任何一方做取捨，勞資應是互相合作，就像魚幫水、水幫魚一般，希望社會大眾能清楚了解。

至於勞基法修法表決過程中，少數民進黨立委棄權，黨內也有反對修法聲音，對此，賴揆說，行政、立法的溝通很充分，個別立委持不同意見，這屬於黨團職權，他尊重黨團的處理。

被詢及勞基法修法三讀通過後，勞動部長林美珠是否請辭？賴揆說：「還沒有討論這個問題。」