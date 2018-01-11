二度勞基修法 蔡︰表達誠摯歉意

2018-01-11

勞基法不應再長期有法不執行

〔記者楊淳卉／台北報導〕「勞基法部分條文修正案」昨於立法院臨時會三讀通過。對於政府一年內二度修改勞基法，民進黨主席、總統蔡英文昨於民進黨中執會上表示，行政院長賴清德已經表達過歉意，身為執政團隊的領導者，她也要向國人同胞，表達誠摯的歉意。她並表示，修法通過後，不應再有勞基法長期有法不執行的情況。

民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，蔡英文表示，她要感謝由立院民進黨團總召柯建銘帶領的執政黨立院黨團、以及行政團隊的辛苦折衝。不過，柯建銘提到，這次勞基法表決，黨團內有跑票狀況，「說不過去」。

蔡英文說，台灣的產業結構和型態已經產生巨大轉變，面對產業環境的快速變化，政府有責任因時制宜，檢視相關法規，確保國家整體發展順利。

蔡英文表示，上次的勞基法修法之後，社會有很多不同的檢討意見，因此這一次在保障勞動權益的前提下，對勞基法進行小幅度的修改，為台灣的經濟轉型、中小企業的生存，爭取時間及空間。

蔡英文說，勞基法的修正終於完成，未來他們會兼顧勞資共好、產業結構轉型需要、以及中小企業生存的原則下，一步一步讓勞工權益能夠更好。

對於勞基法修法引發的紛擾，蔡英文指出，在這麼短的時間內，二度修改勞基法，造成社會的不安，賴清德已經表達過歉意，身為執政團隊的領導者，她也要向國人同胞，表達誠摯的歉意。同時，她也要感謝在修法期間，非常辛苦的警察人員。

蔡英文並責成行政部門，務必確保相關勞動法規的落實，嚴格把關，保障勞工權益。修法通過後，不應該再有勞基法長期有法不執行的情況。修正案通過後，企業也應努力超越勞基法，提供優於勞基法的條件，吸引好人才、增加競爭力。

她也再宣示，政府會繼續努力，拚經濟轉型，提高產業附加價值，創造更多、更優質的就業機會。