美眾院通過友台法案 我表感謝

2018-01-11

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕美國眾議院通過「台灣旅行法」及「支持台灣參與世界衛生大會法案」。總統府昨表示，感謝美國國會中許多台灣的友人持續推動友台法案，台灣也會就台美交流的議題，和美國行政部門保持密切溝通，確保台美交流符合兩國利益。外交部也表示，未來將持續在現有良好基礎上，推動「升級版」的台美夥伴關係。

蔡英文總統也在推特發文，表示台灣旅行法將有助於更強化台美之間持續性的夥伴關係。總統府發言人林鶴明也指出，預期會有更多各界美方人士來台交流。