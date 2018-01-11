日食解禁頻卡關 衝擊台日關係

2018-01-11

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕台日在解禁五縣食品進口問題上卡關，日方似已逐漸失去耐心，最近中國片面啟用M503航路危及台灣安全，政府亟需友邦「贊聲」，日方反應卻相對冷淡。駐日代表謝長廷連續兩週，先後在國內及日本向媒體發表看法，他表示，對於食安議題，台灣應有自己的政策，否則中國一旦先解禁日食進口，將證明台灣也只是跟著意識形態走。謝的說法，充分表達了他的憂慮。

謝長廷：中國若先解禁 台灣會尷尬

根據日本農林水產省去年十二月公布的資料，目前全球管制日本食品進口的國家，包括中國、南韓、台灣、新加坡、香港、澳門、菲律賓、美國和俄羅斯。其中，中國禁止日本十都縣食品進口，包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉、宮城、埼玉、新潟、長野及東京，前五縣和台灣禁止的名單重疊。目前全球只有台灣與中國全面禁止福島及鄰近各縣食品進口。

近來日中關係改善，兩國今年將迎接「日中和平友好條約」締結四十週年，中國很可能以解禁日本食品進口，做為兩國領袖會談時的「伴手禮」。事實上，去年十二月底，自民黨幹事長二階俊博訪問北京時，中方已釋出善意，日本農業新聞報導，雙方事務層級將組成作業小組，進行協議。

台日關係從三一一後急速升溫，安倍再度擔任首相後，更是進入空前的友好期，日本政治人物更願意為台灣發聲，例如支持或歡迎台灣加入世界衛生組織、國際民航組織和跨太平洋夥伴協定等，政府內的文官也主動推展兩國間多年來無法解除的懸案，一三年簽訂的「台日漁業協議」，便是其中一例。

但近來台日的溫度卻有些微下降的跡象，雖然台日民眾一年互訪人數破六百萬人次，日方卻因解禁五縣食品進口問題頻卡關，而有「真心換絕情」的怨嘆，與其說「失望」，不如說是「困惑」。

在解禁五縣食品進口問題上，台灣該憂慮的，除了謝長廷所說，中國若早台灣一步開放，台灣會「很尷尬」之外，更該憂慮日方將「五縣食品開放」視為檢證台日關係的唯一指標。畢竟台灣的外交處境不像中韓有本錢，南韓可在日韓慰安婦協議上反覆無常，但台灣有什麼本錢可以任性？