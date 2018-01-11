美訪問團：兩岸都不急著恢復對話

2018-01-11

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕由美國在台協會前理事主席薄瑞光參與的一個訪問團，在走訪台灣、中國與韓國後，今天發表報告指出，台海兩岸對於恢復兩會的官方對話都沒有急迫感。民進黨對於兩岸對話雖持開放態度，但不樂觀；中國雖不急著對話，國家主席習近平也未在十九大列出統一時間表，但統一對北京仍是具有緊迫性的優先目標。

統一仍是北京緊迫性的目標

美國外交政策全國委員會於去年十二月六日至十六日，前往台海兩岸及韓國進行發現之旅，訪問團成員今在智庫「威爾遜中心」發表訪問心得。

他們在報告中指出，台灣在中國十九大之後普遍感到「如釋重負」，雖然台灣對北京缺乏善意感到挫折，但很少人對兩岸關係或危機的出現有急迫感。

報告指出，北京對台政策是「軟的更軟、硬的更硬」，除了解放軍在台海周邊的活動增加，台灣擔心北京會有下波外交攻勢，其中包括帛琉與宏都拉斯可能轉與中國建交。

報告指出，他們在台灣很少聽到有關台海安全議題的嚴肅討論。蔡英文政府致力於嚇阻戰略，並向美國保證可以提升國防預算到國內生產毛額的二．五％，不過他們認為，這些成長可能被全募兵制需要的薪資和福利吃掉。

報告指出，中國的受訪者都認為蔡英文最終目標仍是台獨，只是步調較緩，且比前總統陳水扁聰明。他們雖認知到蔡英文要接受「九二共識」有政治上的困難，仍堅持這是恢復兩岸關係常軌的最後一步。對於中國駐美公使李克新月前曾說，美國軍艦到達高雄之時，就是解放軍武統台灣之日，受訪的中國代表都淡化回應，表示這不代表中國官方立場。

訪問團成員之一的但若雲（Rorry Daniels）說，中國認為，他們在前總統馬英九任內取得的兩岸統一進展超過預期，習近平的任期會比蔡英文更長，時間站在他們那邊，只要蔡英文之後的政府願意談判，一國兩制的統一方案可以很快談成，所以北京沒有政治意願解決目前的兩岸僵局。

薄瑞光則說，如果北京想等國民黨重新執政再對話，「得等上一段長時間」。但中國對自己的軍事和經濟實力表現出自信，薄瑞光說，他提出北京是否想要二○二○年達成登陸台灣的兩棲作戰能力時，中方沒有否認，甚至提到廣東經濟成長都要超越台灣，談到台灣問題時的態度，和過去很不一樣。