北京片面宣布M503新航路 薄瑞光：不受歡迎的舉動

2018-01-11

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕針對北京片面宣布M503新航路引發的兩岸爭議，美國在台協會前理事主席薄瑞光今天表示，就他記憶，兩岸幾年前達成的協議是妥協的結果，由北往南飛可以，但不能由南往北飛。現在北京決定不遵守這項協議，是一個不受歡迎、沒有幫助的舉動，但從軍事觀點來看，他的疑問是︰「有什麼重要性？」

薄瑞光與美國外交政策全國委員會的成員，去年十二月六日至十六日訪問台灣、中國和韓國，今在智庫「威爾遜中心」發表心得報告。威爾遜中心亞洲部主任鄧志強受訪表示，很遺憾兩岸不能以政治方式解決這個爭議，但他認為，M503是政治議題，軍事上的衝擊有限。

薄瑞光會後受訪表示，北京要傳達的訊息是，不願與蔡政府討論這些嚴肅的議題，北京採取片面行動損及兩岸現狀和穩定，美國政府呼籲兩岸對話是正確的；但從軍事或安全觀點來看，如果中國已經可以由北往南飛，很難了解，中國現在從另一個方向飛有影響。這或許是兩岸關係的一個倒退，但這是一個政治問題，而非軍事問題。

薄瑞光等人在報告中建議，兩岸關係目前尚在可管理的狀態；在接受「九二共識」這件事情上，蔡英文總統顯然已在沒有明確說出「九二共識」的情況下盡其所能，但北京連移動五分之一的路程和蔡相會都沒意願。

報告指出，中國似乎暗示有黨對黨接觸的可能性，雖然要民進黨移除台獨黨綱，在政治上幾乎不可能，但某些中國受訪者提議，「凍結」台獨黨綱或許可增加中國與民進黨進行黨對黨對話的機會。兩岸間仍有些低層級的接觸在進行，美國應鼓勵並支持。

除了薄瑞光，出席發表會的訪問團成員還有美國學者柯薩、但若雲、麥德文、扎哥利亞及前首席副助理國務卿李維亞。