三年前中國劃M503 共機巡弋未依諾後撤

2018-01-11

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國片面啟用M503等航路，造成飛安與我空防疑慮。國安人士表示，M503北上航路更貼近海峽中線，中國意圖藉此打破海峽中線，干擾我方軍事防備。而二○一五年中國宣稱，M503劃設後可使軍事活動「內縮」，但我方監測到共機在不同空層活動，並未後撤，仍於中線以西頻密演訓，證明中國與馬政府協商時就意圖「一騙再騙」。

馬政府與中同調 也稱可增預警縱深

M503南下航路於二○一五年三月二十九日啟用，中國國防部當時指出，航路啟用後，中國和台灣相關軍事活動，都要為這條航路「留出安全間隔」；馬政府也與對岸口徑一致稱，中國把國際航路放在海峽中線，其軍機巡弋就會「往內縮」，「對台灣安全上相對是一種隔閡上的保障」，也增加防空預警的縱深。

北上航路未西移 反更貼近海峽中線

不過，國安人士強調，事實證明，M503的飛航高度雖在兩萬八千四百呎，但共機現仍在不同空層活動，我方都有監控與掌握，因此，M503航路存有高度軍事風險，中國藉此意圖逼我戰備區域後撤。

他也指出，M503南下航路西移六浬，但此次啟用的北上航路未西移，更貼近海峽中線；海峽中線是一九九六年台海飛彈危機後，台灣防禦中國的防線，中國卻一再挑釁、步步進逼，意在打破海峽中線對台灣的軍事與心理屏障，推動「一中」進程，改變台海現狀，同時也企圖削弱及挑釁美國在亞太地區的戰略影響力。

知情人士表示，目前中國開啟四條航路，僅中國與香港的民航班機使用，未有其他國家的民航機加入，中國也深知危及飛安，因此開啟Ｗ三條銜接航路後，迄今「只進場、不敢出場」，即僅東向西單向使用，尚未有西向東飛行的情況。

他指出，中國未履行二○一五年需協商才能啟用的承諾，這些航路雖位於中國的飛航情報區內，但過於鄰近我飛航情報區，且影響金門、馬祖航路安全甚鉅，依據國際民航規範，任何鄰近飛航情報區的新航路都需要協商，「這與兩岸爭論的政治議題無關，而是攸關飛航與人民生命財產安全。」